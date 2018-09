Apoyará CTC a alarifes no afiliados a sindicatos

Cerca de 2 mil trabajadores adheridos a la Confederación de Trabajadores de México están siendo canalizados a las diferentes obras que se efectúan a lo largo de la geografía estatal, según el líder de la CTC, Willhem Hernández Cherrés, esos solo son los adheridos a la misma pero que, además, han abierto sus posibilidades para buscarles trabajo a los obreros y alarifes que no pertenecen a algún gremio sindical, pues reconoció que el trabajo es escaso y hay que ayudar a los campechanos.

De esta manera, instó a los otros líderes sindicales a que, en vez de buscar solo su bienestar, busquen el de sus trabajadores, pues dadas las circunstancias con el sistema de austeridad que quiere adoptar el nuevo gobierno federal a su llegada en el mes de diciembre, las obras públicas puedan reducirse considerablemente, por ende, al no haber una economía equilibrada, la obra privada también tendrá ajustes severos que pudieran afectar el trajín de la construcción de la entidad.

Respecto al mega proyecto del Tren Maya en la zona Sur-Sureste y la Península de Yucatán, mencionó que se espera sensibilidad por parte de la nueva administración federal para derramar los recursos necesarios que puedan solventar el trabajo de la mano de obra campechana y que las empresas que se han encargado de buscar las licitaciones nacionales en las zonas donde hay que construirse las vías férreas, pugnen por la derrama de trabajo en la mano de obra local, sobre todo, cuando el único lugar donde aparentemente se construirán las vías es en el municipio de Calakmul.

“Al menos, se tienen por entendido que las que se van a construir están en la zona de Calakmul, pero en las que ya están se les dará mantenimiento, por lo que al final del día, de igual manera, se utilizará mano de obra campechana, esperando que las constructoras encargadas de la obra y el mantenimiento confíen en la capacidad de los obreros locales y no traigan a trabajadores de otras entidades, sobre todo, cuando habrá trabajo en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo”, agregó.

Continuó explicando que, bajo el liderazgo de Carlos Aceves del Olmo, se logrará que el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tenga a bien respetar el liderazgo y la presencia de los sindicatos albergados en la CTM, dado que cuentan con la presencia de sindicatos como el de los Obreros y Alarifes, Volqueteros, así como otros dedicados a la construcción que estarán al pendiente de las actividades que pudieran dejar empleos.

Respecto a la obra privada, dijo que actualmente los contratistas de otras entidades que quieren invertir en Campeche han buscado a la CTM porque no se cobra cuota de paso a comparación de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de la Construcción (CTC), confederación en la que hay reclamos por no velar por los derechos e intereses de los trabajadores. “Por eso es que no los contratan los empresarios, porque solo buscan alterar el orden, si no les dan los trabajos que quieren amenazan con parar las obras y eso no es válido”, finalizó.