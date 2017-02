Aprobada, iniciativa para reformar el Programa Financiero Estatal

now playing

En su tercera sesión del primer periodo extraordinario, el Congreso del Estado de Campeche aprobó el dictamen relativo a una iniciativa para reformar el Programa Financiero Estatal contenido en el Decreto número 130 de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, y habilitó a dos Comisiones con carácter de especiales, para desahogar todas las indagatorias y procedimientos requeridos para resolver sobre una denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Respecto al dictamen de la iniciativa promovida por el Ejecutivo estatal, es para modificar el Programa Financiero Estatal, específicamente en su Apartado A, fracciones II y V que se encuentra contenido en el Decreto número 130 que fuera expedido por la LXII del Congreso del Estado, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2016, Decreto que otorgó la autorización al Ejecutivo del Estado para llevar a cabo operaciones a través de financiamientos, bancarios y/o bursátiles, así como afectar ingresos propios derivados de concesiones federales, así como derechos y/o ingresos derivados de las Participaciones que le correspondan al Estado de Campeche conforme a la legislación aplicable, como fuente de pago y/o garantía de obligaciones y demás operaciones autorizadas, todo ello con la finalidad de ser destinados a la construcción del Nuevo Puente de la Unidad.

Se subraya en los considerandos que toda vez que en el artículo 14 del citado Decreto 130 se encuentra contenido el Programa Financiero Estatal, se plantea su modificación para efectos de precisar y actualizar el contenido de su Apartado A, exclusivamente en la fracción II, para precisar la longitud de la obra expresada en el título de concesión para la construcción del Nuevo Puente de la Unidad y; en la fracción V para efecto de incluir y actualizar en el servicio de deuda del financiamiento autorizado en el decreto de referencia, los intereses que se proyectan cubrir, considerando la tasa de interés interbancaria de equilibrio TIIE actualizada al mes de enero que determinó el Banco de México.

Dichas modificaciones y actualizaciones, se añade en el documento, “permitirán cumplir las requisitorias requeridas por las instituciones crediticias para la contratación de financiamientos, hecho que sin duda abonará a la concreción de la anhelada construcción del Nuevo Puente de la Unidad”.

Al ser puesto a la consideración del Pleno, el dictamen fue aprobado por 27 votos a favor y uno en contra, emitido éste por el diputado Carlos Enrique Martínez Aké.

Por lo que toca al Acuerdo para habilitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, y de Derechos Humanos, para que con el carácter de especiales desahoguen todas las indagatorias y procedimientos requeridos para resolver sobre la denuncia por responsabilidades administrativas presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relacionada con la recomendación número 63/2016, previa dispensa de más trámites fue aprobado por unanimidad.

Tendrán por objeto llevar a cabo todos los procedimientos de investigación, así como las diligencias necesarias para desahogar el procedimiento relativo a la denuncia citada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, de aplicación supletoria.

Al concluir los trámites legales a que haya lugar, deberán rendir el informe correspondiente al Pleno del Congreso, a través de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, en su caso, para efecto de resolver la citada denuncia presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Con permiso de la Directiva no asistió a la sesión el diputado Jaime Muñoz Morfín, y sin permiso no asistieron los diputados María Asunción Caballero May, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Eliseo Fernández Montúfar, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz y Carlos Ramiro Sosa Pacheco.

Finalmente, el diputado Méndez Lanz clausuró la sesión y el primer periodo extraordinario, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio legal de la actual Legislatura estatal.