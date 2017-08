Aprueba IEEC anteproyecto de Lineamientos y Cuadernillos de Consulta para el PEEO

El anteproyecto de cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los Consejos Electorales Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para el proceso electoral ordinario 2017-2018, se trata de una guía con carácter orientador y no implica el establecimiento de criterios específicos e inamovibles, enfatizó la consejera presidenta del Consejo General, Mayra Fabiola Bojórquez González.

Lo anterior, luego del polémico debate que sostuvieron al respecto representantes de los partidos Morena, del Trabajo y Acción Nacional, quienes pese habérseles aclarado se trata de un anteproyecto cuyas observaciones deben presentar con plazo al 24 de agosto y quedar subsanadas al 31 del mismo mes, continuaron hasta en una segunda ronda de repetitivas participaciones, al igual que las de los consejeros locales.

“No se está sustentando contra la autonomía y la potestad de gestión que pudieran tener los Consejos Electorales y Municipales ni las representaciones de los partidos políticos debidamente acreditados”, acotó durante la novena sesión extraordinaria.

Asimismo, señaló que para la elaboración del anteproyecto del cuadernillo en cuestión, se basaron en documentos de naturaleza jurisdiccional, es decir, sentencias que han sido emitidas por las altas autoridades electorales del país, quienes tienen la facultad legal para ir normando los criterios e ir sentando criterios orientadores como fuente de ley”, puntualizó.

Subrayó que se debe respetar ante todo el derecho del ciudadano a votar y la conservación de los actos públicos válidamente señalados. “Recogiendo todos esos criterios es que se ha realizado este cuadernillo y reitero, es un anteproyecto, lo que se está sometiendo a votación no es una versión definitiva”.

Agregó que dicho anteproyecto pasó el primer filtro del INE y se enviará en una segunda ocasión, por lo que los representantes de los partidos políticos podrán enriquecer con sus aportaciones la elaboración del mismo.

Momentos antes, el representante de Morena acusó de pretender inhibir la participación de los ciudadanos o confundirlos a la hora de que emitan su voto, un cuadernillo “hecho a modo”.

En tanto, el representante del PT, sostuvo que no se le debe dar un valor al cuadernillo más allá del que tiene, e incluso, en su redacción actual pretende normar el concepto de lo que puede ser un insulto o no, más allá de las facultades de la actual Academia Real de la Lengua. “Se debe modificar la redacción como los gráficos que presenta, porque no corresponde a las imágenes que fueron analizados por las autoridades electorales”, señaló.

Por su parte, el representante del PAN, destacó que debería tratar de desentrañarle cuál es la intención del voto de los ciudadanos, por lo que los ejemplos marcados como votos válidos de acuerdo a otras experiencias en elecciones pasadas, pudieran confundir a la gente con marcas que no se garantiza fueron hechas por ellos mismos o porque los paquetes electorales fueron violentados.

De acuerdo al orden del día, se sometió a votación el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el anteproyecto de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los Consejos Electorales Distritales y Municipales del IEEC, para el proceso electoral 2017-2018.