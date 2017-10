Aprueba IEEC convocatorias públicas del PREP y PRECEL

Las bases de licitación por convocatoria pública para la adquisición del diseño, programación, instalación e implementación de los sistemas informáticos para la implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y de Cómputo en las Elecciones Locales (Precel), que se utilizarán en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), además de acordar la creación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep).

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), y los acuerdos establecidos también por el Instituto Electoral del Estado de Campeche.

“Se aprueba que el diseño, programación, instalación e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que se utilizará para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, se realice con el apoyo de terceros, de conformidad con el dictamen técnico que presentó Eddy Alberto Calderón Vázquez, titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Cómputo”, se señaló durante la 5a. Sesión Ordinaria, que encabezó la consejera presidenta, Mayra Fabiola Bojórquez González.

Al hacer uso de la palabra en el punto de asuntos generales, el representante de Morena, José Luis Flores Pacheco, criticó la conformación del Precel, al señalar que además de ser muy similar al PREP y solo representa más gasto público.

En tanto, Rogelio Abraham Quijano García, representante del PES, manifestó que ambos sistemas son útiles y necesarios, pero, es necesario que otorguen certeza a la ciudadanía del avance del proceso electoral.

De acuerdo a la convocatoria, los interesados en participar en la licitación pública podrán hacerlo bajo el número IEEC-LPN-02-2017, relativo al diseño del PREP, cuya convocatoria señala que podrán participar todas las empresas, personas físicas o morales constituidas de conformidad con las leyes y cuya actividad preponderante sea el PREP, Desarrollo de Software o Servicios Relacionados con tecnologías de la información.

Asimismo, puntualiza que no podrán participar aquellas empresas que no hayan cumplido en tiempo y forma con otros compromisos contractuales anteriormente contraídos o que no hayan proporcionado el correcto servicio al IEEC, o con cualquier otro organismo electoral del país.

Toda esa información se encuentra en la página oficial www.ieec.org.mx, en la que en el apartado denominado “Licitaciones”, precisa que los participantes deberán realizar un pago por su registro que tendrá un costo de 452 pesos y una inscripción y venta de las bases de la licitación con un costo de 2 mil 642 pesos y tras su pago, la dependencia tendrá hasta el 6 de noviembre para hacer entrega de las bases.

Como parte del orden del día, también se dieron a conocer los informes del tercer trimestre (julio-septiembre) que rinde la Junta General Ejecutiva del IEEC, al igual que los que rinde la Contraloría Interna, la Unidad de Transparencia y la Unidad de Vinculación. Así como también, se dio a conocer el cumplimiento del acuerdo No. CG/011/10, aprobado por el Consejo General del IEEC.