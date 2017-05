Aprueban diputados respuesta de Moreno Cárdenas a AMLO

Legisladores locales, incluso de partidos de oposición, aplaudieron la actitud del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, de ponerle un alto a las acusaciones sin sustento que acostumbra lanzar Andrés Manuel López Obrador cuando se siente derrotado, como sucede en el Estado de México.

Y es que el pasado martes, López Obrador acusó que gobernadores priistas, incluido el de Campeche, tenían metidas las manos en la elección del Edomex, lo que motivó la respuesta de Alejandro Moreno Cárdenas, quien calificó de llorón al tabasqueño.

El dirigente estatal del PRI en Campeche, Ernesto Castillo Rosado, manifestó que “como partido respaldamos el pronunciamiento del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y es a todas luces un acto de desesperado de Andrés Manuel López Obrador y hay que decirlo con toda claridad, nunca se esperó que la contienda en el Estado de México les fueran adversas”, acotó.

-Andrés Manuel López Obrador acostumbra que en los procesos electorales cuando le son adversos, empieza a desacreditar y no es correcto echar culpas a ver quién le carga el costo de la derrota -manifestó por su parte el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Silverio Baudelio Cruz Quevedo, manifestó que si alguien acusa, el otro está en todo su derecho de defenderse, y no importa si es en las redes sociales.

En entrevista, el legislador desestimó la calidad moral de López Obrador, “hoy por hoy, estamos viendo que lo que tanto pregona que es no mentir, no robar y no traicionar, está cayendo en eso”.

Por su parte, el diputado de Nueva Alianza, José Guadalupe Guzmán Chi, hizo un llamado a la cordura y principalmente a las autoridades electorales a que hagan su tarea.

Por último, convocó al Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas a seguir trabajando en beneficio de los campechanos como lo ha venido haciendo desde el inicio de su administración (Más información, Sección Local).