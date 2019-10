Argumentos, razonables en revocación de mandato

La aprobación de la revocación de mandato en el Senado de la República se pudo lograr por las modificaciones que se hicieron al documento original, manifestó el diputado Ramón Méndez Lanz, tras destacar que será el Instituto Nacional Electoral (INE), quien se encargue de llevar a cabo el proceso.

En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, destacó que el dictamen modificado en un 90 por ciento por la oposición, señala que la figura de revocación de mandato solo podrá ser solicitada una vez por cada sexenio y concluido el tercer año de ejercicio de gobierno.

Subrayó que la modificación a dicha iniciativa, permitirá mucho más transparencia.

-¿Qué va a pasar aquí cuando llegue?, estaremos atentos a revisar en su totalidad cómo viene; acuérdense que todavía éstas, aunque esté aprobado por el Senado, generalmente también termina turnándose a la Cámara de Diputados, pero estaremos atentos y en su momento en la plática que tengamos con todos los coordinadores y representantes de aquí de los partidos, daremos ya nuestro punto de vista – puntualizó.

Méndez Lanz señaló que los argumentos para que el Senado aprobara la revocación de mandato son bastante razonables, no como cuando se realizó una consulta ciudadana, que se hizo sin sustento y sin una metodología.

-Las condiciones en las cuales se está aprobando es lo que va a limitar este tipo de situaciones, eso es lo que, precisamente lo que los en este caso los senadores tanto algunos del PAN, como los del PRI, están buscando que no sea en esos términos, sino por el contrario, que se dé con toda una metodología que sea bien armado y bien, que es lo que todos decimos, no podemos estar pidiendo, haciendo una consulta sin una metodología y sobre todo que no tenga una legalidad como tal, para que tenga a fin de cuentas validez -completó.

Finalmente, recalcó que lo correspondiente a los recursos que tendría que utilizar el INE, será este organismo quien en su momento determine cuánto es lo que necesita.