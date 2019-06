Arranca AMC campaña para dirigencia nacional del PRI

En compañía de su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, arrancaron formalmente su campaña, en la capital de Querétaro

Bajo el lema “La Fuerza de la Militancia” y arropados precisamente por ella; la militancia priista, el candidato por la Presidencia Nacional de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, y Carolina Viggiano Austria, candidata a la secretaría general, arrancaron la campaña oficial de su fórmula, en el estado de Querétaro.

Aquí, en la cuna de la Constitución, y donde también nació el PRI -4 de marzo de 1929-, cientos de militantes queretanos de distintos municipios recibieron con los brazos abiertos a Carolina Viggiano y Alejandro Moreno en la sede estatal del PRI. Pancartas y mensajes de apoyo como “100 por ciento políticos, mil por ciento priistas”, “Mi gallo Alito me respalda”, “Los jóvenes queretanos con Alito”, entre otros, enmarcaron este marco pletórico.

“No es cosa menor que hayamos decidido iniciar nuestra campaña política en este gran estado; un estado que representa la patria, de hombres y mujeres comprometidos con nuestro país y con nuestro partido. Aquí inicio la vida política del Partido Revolucionario Institucional”, resaltó Alejandro Moreno Cárdenas.

Comentó que el de próximo 11 de agosto, con el apoyo de la militancia, se demostrará de qué están hechos los priistas, porque, subrayó, es el momento de que al PRI sea un partido competitivo, que sea línea de oposición firme y clara, pero que, también, el PRI retorne a sus orígenes y a encabezar las demandas de sus ciudadanos.

Nunca más, reiteró Moreno Cárdenas, una causa justa de un ciudadano o de un priista donde no esté su partido a su lado. “El PRI se tiene que convertir en el cauce de las causas de la gente. Aquí, no has priistas de primera o de segunda; aquí, todos somos iguales, valemos lo mismo, porque esa es la fortaleza y la mística del PRI”.

Dejó claro que es momento y hora de demostrar de qué está hecho el priismo, ya que hay una firme convicción, como partido político, de atender a los ciudadanos, a los ejidatarios, a los campesinos, a los maestros, a las mujeres y a los indígenas. “El PRI construyó este país, construyó las instituciones, el México estable e impulsó como nadie el proyecto político más importante, que es la justicia y la democracia a favor de nuestra gente.

En su oportunidad, Carolina Viggiano Austria, candidata por la Secretaría General del PRI, externó su beneplácito por iniciar la campaña en esta entidad; “aquí nació nuestro partido y aquí tiene que renacer”.

Alejandro Moreno les ha convocado a reflexionar y a discutir la Quinta etapa del partido en esta tierra histórica. “Hoy, requerimos a las mujeres y hombres del PRI para poder dar esta gran batalla. Por eso, desde aquí, queremos convocar al priismo de México a que en esta renovación de la dirigencia llevemos una contienda respetuosa y amplia, en la que Alito y Carolina quieren escuchar al priismo”.