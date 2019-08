Arrendamiento de patrullas, con muchos beneficios

Ante las críticas por arrendamiento de patrullas por parte del Gobierno del Estado durante la actual administración, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (Sspcam), Jorge Argáez Uribe, señaló que ese sistema se aplica en muchos estados del país, e incluso, por parte del Gobierno Federal, ya que tiene muchos beneficios, principalmente en el mantenimiento o sustitución de las unidades.

En entrevista, el funcionario estatal subrayó que de esa forma se mantiene siempre un parque vehicular de patrullas en buen estado, “no es un sistema que nosotros veamos como ilógico”, recalcó.

Enfatizó que todas las patrullas y vehículos que tiene el Gobierno Federal son rentados, “pueden preguntar a la Fiscalía General de la República y ninguno son propiedad de ellos sino que los rentan a empresas. Es algo común que se hace, no veo cuál es el problema”, reiteró.

Ante el anuncio de que ya no se seguirá el esquema de “leasing” o arrendamiento de patrullas para servicio del Gobierno del Estado, Argáez Uribe, manifestó que todo tiene sus pro y sus contras, porque al adquirir las patrullas, no solo es el costo de la unidad en sí, sino también el mantenimiento.

“Prácticamente no hay una gran diferencia con la compra y con el arrendamiento el mantenimiento es siempre, la empresa tiene que garantizar que tengan un número determinado de unidades de forma permanente”, concluyó.

