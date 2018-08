Asegura Profepa 61.101 metros cúbicos de madera

Clausura actividades en 4 predios forestales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 61.101 metros cúbicos de madera, 2.4 toneladas de carbón, 2 tracto camiones, 5 motosierras y 2 hachas; además de imponer la clausura de actividades en 4 predios forestales y en 2 Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT), durante el Operativo Forestal denominado “Frontera Sur”.

Durante el período que comprende del 11 al 27 de julio, esta Procuraduría ejecutó con el apoyo de la Policía Federal, así como elementos de seguridad pública locales de los estados de Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, el Operativo Forestal denominado “Frontera Sur”, donde se realizaron visitas de inspección a diversos CAT y a predios con aprovechamiento forestal o con cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así como recorridos de vigilancia.

En total, sumaron 16 acciones de inspección y vigilancia: 6 inspecciones a predios con aprovechamiento forestal y con cambio de uso de suelo en terrenos forestales realizados sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), imponiéndose como medida de seguridad la clausura de actividades en 4 de ellos; asimismo, se visitaron 9 CAT, de los cuales, se clausuraron actividades en dos de ellos, y se realizó un recorrido de vigilancia por zonas forestales.

Derivado de dichas acciones, se aseguraron 61.101 metros cúbicos de madera, 2.4 toneladas de carbón, 2 tracto camiones, 5 motosierras y 2 hachas; todo ello debido a irregularidades que van desde no exhibir, al momento de la visita de inspección, la documentación relacionada al aprovechamiento como son: no presentar libro de registro de entradas y salidas ni documentación forestal de aprovechamiento, carecer de aviso de funcionamiento y no acreditar la legal procedencia de productos forestales.

La materia prima forestal asegurada corresponde a 28.452 m3 de madera aserrada de Cedro rojo (Cedrela odorata), especie protegida incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, así como 29.000 m3 de madera aserrada de Granadillo (Platymiscium yucatanum), 2.514 m3 de madera en rollo de Chicozapote (Manilkara zapota) y 1.135 m3 de madera aserrada de Chicozapote (Manilkara zapota).

Es preciso señalar que todas estas especies aseguradas, son consideradas como maderas preciosas y de ornato que se desarrollan en las selvas altas y medianas mexicanas, cuyo papel en los ecosistemas es importante al alojar la mayor biodiversidad biológica, por lo que su extracción rompe el frágil equilibrio ecológico de la zona, generando fuerte impacto al suelo, la flora y la fauna silvestre del lugar.

Las medidas de seguridad decretadas mediante clausura, fueron impuestas con fundamento en el artículo 170, fracciones l y II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

(LGEEPA), asimismo, los inspeccionados podrán ser acreedores a una multa por el equivalente de 100 a 20 mil Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo señalado en el artículo 157, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).