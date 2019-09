Museos abrirán el lunes 16

Asesorarán a propietarios de predios en CH en materia de remodelación

Al informar que por ser sólo día festivo el próximo lunes 16 de septiembre mantendrán abiertos los museos a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche, su delegada, Adriana Velázquez Morlet, mencionó que trabajan en un proyecto junto con la Secretaría de Cultura (Secult) denominado “Arquitecto de tu comunidad”, donde se están capacitando a los jóvenes para que puedan asesorar a propietarios en los trámites de conservación de casas situadas en el Centro Histórico y Barrios Tradicionales.

Entrevistada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad, “Ing. Alberto Acuña Ongay”, sostuvo que ni el gobierno estatal, federal y municipal cuentan con los recursos necesarios para reparar casas abandonadas, por lo cual, al ser propiedades privadas los únicos responsables son los mismos propietarios, sin embargo, buscarán las posibilidades de ayudarlos.

“La idea es que a lo mejor si son personas mayores que no saben cómo hacer sus trámites, pues estos chicos tienen la capacitación que les permitirá ayudarlos a que presenten correctamente sus documentos, ya que si en algún momento se les rechaza, es porque no los presentan de manera correcta o presentan cosas que no se pueden autorizar. Tampoco es que el INAH no autorice nada, pero creo que con ese programa se va avanzar y tendremos que buscar recursos para reparar alguna”, explicó.

Asimismo, indicó que tienen un registro de aproximadamente 55 casas deterioradas y que se podrían considerar un riesgo en el Centro Histórico y Barrios Tradicionales, por lo tanto, en un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, están en la mejor disposición de colaborar.

Agregó que es importante contar con un catálogo bien documentado de que si los propietarios ya murieron, quiénes son los actuales propietarios y dónde están específicamente situadas estas propiedades, lo cual permitirá reforzar acciones puntuales.

“Creo que las herramientas legales están, lo que si no podemos hacer es hacer trabajos porque no habría dinero que alcanzara, no podemos asumir esa responsabilidad a lo mejor en sexenios anteriores de hace 15 a 20 años la situación económica del país era diferente y se podían gestionar recursos ante la Sedesol y otras instancias, hoy ya no, creo que debe haber la gestión conjunta”, concluyó.