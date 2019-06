Asiste López Obrador a presentación del ITSNB

De los 72 asuntos prioritarios del gobierno federal, el número uno es el de los desaparecidos

La justicia para personas desaparecidas y sus familias llevará tiempo, pero existe el compromiso de un gobierno con autoridad moral que trabaja de la mano con familiares de víctimas y especialistas; además, nunca usará la fuerza para reprimir al pueblo; por el contrario, atiende las causas que originaron la inseguridad y la violencia porque la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.

Al asistir al Informe de Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a familiares de víctimas para recordar el compromiso de reunirse regularmente para avanzar hacia la justicia:

“No voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre. Por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto. Quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores, la peor herencia. Y vaya que nos dejaron muchos pendientes.”

Recordó que desde sus orígenes se manifestó en contra de las políticas aplicadas por el régimen neoliberal, por lo que este gobierno tiene claro el lugar que ocupa el tema de las personas desaparecidas:

“Por convicción, este lamentable asunto es el que estamos atendiendo con prioridad en el gobierno. Deben ustedes saber que hay 72 asuntos prioritarios en el gobierno y el número uno es el problema de la inseguridad y el de la violencia y, sobre todo el de los desaparecidos.”

Aclaró que, contrario a lo que se diga, “no se están escatimando recursos, no hay límite” en el presupuesto que deba ejercerse para atender a las víctimas. Además, se trabaja en las causas que originan la inseguridad y la violencia; por ejemplo, 600 mil jóvenes que antes no tenían empleo ni oportunidad de estudiar hoy trabajan.

“Les pido que nos tengan confianza. No nos confundan, no somos iguales, no somos corruptos, no permitirnos la impunidad, no somos encubridores. Vamos a hacerlo, aunque tengamos la resistencia de los causantes de la crisis de México, de la desgracia de México.

“Y lo puedo decir, lo puedo gritar a los cuatro vientos, va a haber justicia en México.”