Que atiendan los basureros clandestinos

Hay una gran cantidad de basureros clandestinos no solo en el municipio de Campeche, sino también hay infinidad de tiraderos de este tipo en Tenabo, Hecelchakán y Calkiní

El diputado Alvar Ortiz Azar dio a conocer que en breve presentará un exhorto para que las autoridades municipales atiendan el problema de los basureros clandestinos, así como también adelantó presentará una iniciativa para prohibir la mutilación estética en animales, al igual que la Ley de Cambio Climático.

En el caso de los basureros clandestinos, observó, que hace muchos años se viene dando esta situación y cuando asumió el cargo la actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICC), Ileana Herrera Pérez le planteó ese tema.

-Consideramos debe ser un tema de la agenda ambiental del gobierno en general; todos sabemos muy bien que Alex Brown peleaba mucho ese tema en el Ayuntamiento de Campeche cuando era presidente municipal Edgar Hernández, exigiéndole al Ayuntamiento que se hiciera cargo de ese problema -recalcó.

Mencionó qué hay una gran cantidad de basureros clandestinos no solo en el municipio de Campeche, sino también en hay infinidad de tiraderos de este tipo en Tenabo, Hecelchakán y Calkiní y se pueden observar incluso sobre la carretera.

Significó que es lamentable que ese tema en particular no forme parte de la agenda de los Ayuntamientos, “y creo que se están tardando y lo que sí podemos hacer, porque si bien son reglamentos municipales, podemos hacer un exhorto”, mencionó.

Dijo, es importante señalar que también la gente debe tomar conciencia de que no debe tirar basura en lugares que no están permitidos, “de nada sirven las leyes si no agarran la onda”, señaló.

Por otra parte, adelantó que las propuestas que presentará como representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), son de suma importancia para la conservación del medio ambiente y protección de los animales.