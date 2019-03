Aumentó 1000 % tarifa de basura en el relleno

Es excesivo el cobro que hace el Ayuntamiento de Campeche por la basura que se recibe en el relleno sanitario, se quejó José Luis Quej González, al señalar que de pagar 85 pesos por tonelada en diciembre del año pasado, ahora por 600 kilos tuvo que desembolsar mil pesos.

“La tonelada la están cobrando en mil 600 pesos, es decir, es un incremento de más del 1000 por ciento”, señaló.

El ex dirigente del Partido Humanista, ahora empresario, dijo, no es posible que la Comuna campechana se queje de que no tiene dinero si al menos en este concepto le incrementaron tanto.

“Se habían dado incrementos de entre el 25 al 30 por ciento, que sería lo lógico, pero hacer un impuesto cuyo incremento es de más de 1000 por ciento, es un abuso y totalmente lesivo”, puntualizó.

Recalcó que los excesos del Ayuntamiento como en este caso, impactan demasiado porque de cobrar 85 pesos por tonelada de basura repercute, porque tendrán que incrementar el costo de sus servicios.

“No es posible, además de que la basura la cobra el Ayuntamiento y Red Ambiental te dicen que factures al Ayuntamiento”.

Abundó que ese pago no se hace en Tesorería del Ayuntamiento de Campeche, sino directamente en las oficinas de Red Ambiental, “un documento que no viene sellado ni firmado por nadie, solo dice Ayuntamiento y un folio. O sea nadie se responsabiliza del servicio”, precisó.

Tras reiterar que se trata de un excesivo cobro, agregó que cuenta con pruebas de lo que dice.

Asimismo, señaló que tiene una empresa dedicada a prestar este tipo de servicios, y fue una enorme sorpresa que de diciembre a la fecha el Ayuntamiento de Campeche realice esos cobros exagerados.

“Desconozco si el Cabildo aprobó ese aumento o en realidad qué está pasando. Y no sé qué tiene que hacer el Ayuntamiento cobrando la basura, el documento no tiene nada que lo relacione con Red Ambiental”, concluyó.