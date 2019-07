Aún muchos pendientes del gobierno federal: RML

Más allá de un informe correspondiente a un periodo de seis meses, hay asuntos con mayor relevancia que el gobierno federal debe atender, entre ellos, el panorama general del país, generación de empleos, y que se siga consolidando una economía sólida, manifestó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

Cuestionado en torno al informe que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año de ser electo y seis meses de gobierno, comentó que si bien es un tiempo muy corto para poder observar resultados, puntualizó que es importante también que se siga adelante con proyectos de largo plazo en beneficio de los mexicanos.

-Entonces lo tomamos como lo que es, simplemente una reunión, simplemente un evento que hace, cierto hay que reconocer que hay gente que todavía está creyendo en ello, ojalá y sigan las cosas así, siempre hay que desearle el bien a las cosas, porque a todos nos va a afectar, pero me parece que sí tienen que hacer mucho énfasis en la política económica de este país. Hay que ver cómo fortalecer la economía de quien genera la riqueza de este país, que efectivamente es la empresa privada.

Asimismo, recalcó que es muy pronto también para ver resultados en materia de seguridad, sobre todo, cuando sigue habiendo una cantidad de muertos en el país.

-Entonces hay muchas cosas pendientes, y me parece que el tiempo es tan corto para dar resultados que no refleja la realidad de lo que se está viviendo en este tiempo, no?. Sin embargo le apostamos a que haya paz, tranquilidad, y que el presidente siga pendiente del desempeño de todo lo que debe de cuidarse en este país -significó.

A pregunta expresa, insistió en que es muy pronto para ver resultados y cualquier ciudadano podrá decir que todavía no está claro por dónde va la política que está estableciendo el gobierno federal.

Del 78 por ciento que se menciona como cumplimiento de compromisos de campaña del presidente de la República, consideró que al escuchar otras opiniones en términos de apoyos y programas, no han llegado los beneficios.

-Hay varias cosas que están pendientes y eso es expresado por los diputados que están en este Estado, desconozco si en el resto del país, en los otros estados ya se cumplió cabalmente las cosas. Por eso decimos que me parece que es muy pronto para dar un informe de resultados cuando está arrancando un gobierno donde ha habido tantos cambios, tanto de funcionarios como de las estructuras que se están manejando.

Finalmente, el legislador dejó de manifiesto en que la apuesta es que el país siga avanzando, y por ello el voto de confianza para el presidente, por lo que confió en que siga trazando planes estratégicos que estén dando resultados en los plazos establecidos. Por lo pronto, significó, no hay motivo de celebración.