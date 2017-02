Autoridades Municipales propician los asentamientos irregulares

now playing

Ante el desalojo violento que se registró la mañana de ayer en las inmediaciones de la zona irregular conocida como El Potrero, las reacciones por parte de algunos actores políticos no se hicieron esperar, quienes coinciden que no se deben fomentar las invasiones y tener respetos por los espacios públicos y privados, pero no aceptan que se violenten los derechos humanos de las personas.

Por su parte el Síndico de Hacienda de la Comuna, Alberto Rodríguez Moranes, dijo estar en contra de que se continúe invadiendo los espacios públicos los cuales no solo no son adecuados para habitar, de igual manera ponen en riesgo la vida de quienes los viven, así como afectando a terceros.

Aseguró que hace falta que las autoridades también busquen los programas y los recursos para que los ciudadanos cuenten con el derecho constitucional de un vivienda digna, pero lamentablemente no se ven acciones favorables, lo que propicia que las personas de manera provechosa fomentan la invasión, que hoy deja como consecuencia que haya personas detenidas y lesionadas, y pierdan los pocos bienes con los que cuentan en el inmueble.

“Nadie debe estar por encima de la ley, el respeto es fundamental entre la sociedad, quienes deben de respetar ante todo los predios que son abandonados para que no se destruyan las zonas ricas en flora y fauna”, subrayó.

Por su parte, la dirigente municipal del Partido del Trabajo (PT) Celia Rodríguez Gil, señaló que lamenta mucho que las personas sufran lesiones y pierdan sus pocos bienes por el uso excesivo de la fuerza pública para desalojarlos.

Pero reconoció que nadie puede estar por encima de la ley, acto que pude generar acciones legales como fue el desalojo de familias asentadas en una zona irregular conocida, donde las denuncias eran recurrentes.

Dijo que las autoridades tienen que crear programas de vivienda para frenar mas invasiones que se han venido registrando en los últimos días, para no recurrir a las acciones de las autoridades al desalojar a estas familias, que fueron lastimadas, lesionadas y se quedaron sin patrimonio.