Autoridades solapan la siembra, cosecha y comercialización de soya transgénica

La cuarta sesión de la fase de acuerdos previos de consulta indígena sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, se llevó a cabo el pasado 28 de enero en el municipio de Hopelchén; en dicha reunión representantes de 18 comunidades mayas exigieron a la Cibiogem y CDI que garanticen que NO se continúe violentando los derechos humanos y las leyes, toda vez que el informe oficial confirmó la siembra, cosecha y comercialización ilegal de soya transgénica pese a la suspensión de la SCJN al permiso de la Sagarpa a la empresa Monsanto para hacerlo.

Gustavo Huchín Cahuich pidió que se tomen medidas para que no se vuelva a sembrar de manera ilegal: “….al no proceder las autoridades están dando pauta para que se incurra en la violación del fallo de la SCJN y el método más efectivo para evitarlo es el monitoreo de forma coordinada y la aplicación de sanciones…”

Obligados por los acuerdos tomados en sesiones anteriores, en esta cuarta sesión, Senasica por conducto de Marco Ramírez de la Cibiogem, hizo llegar a los representantes de las comunidades mayas dos informes incompletos de sus actividades de monitoreo, control e inspección, con la finalidad de evitar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica en Campeche durante 2016. Los dos documentos entregados no cuentan con la información solicitada, no están dirigidos a nadie, no cuentan con fecha ni número de oficio, así como tampoco contienen la firma de la autoridad que los elaboró. Particulares aliados a las comunidades mayas han solicitado informes sobre las mismas actividades vía el sistema nacional de información Infomex y han obtenido más información que la entregada a las comunidades mayas de Hopelchén en este proceso de consulta.

Al respecto, Leydi Pech refirió “……es una burla y una muestra de discriminación a las comunidades mayas, pues a nosotras nos entregan un informe incompleto, pero por acceso a la información nos damos cuenta que hay mucha más información. Recibimos el documento incompleto, más dejo claro no lo aceptamos”.

Por todas estas razones, los representantes de las comunidades se mostraron decepcionados de Senasica y de las autoridades responsables en esta cuarta sesión, e insisten en que este asunto impide que sea una consulta libre, informada y de buena fe. Una copia de estos informes ha sido entregada a la redacción de este medio de comunicación.

Esta última sesión de la Consulta se caracterizó de nuevo por las interrupciones en forma de insultos y amenazas, tanto a las autoridades como a los representantes de las comunidades mayas presentes, por parte de un grupo de aproximadamente 20 soyeros, liderados por Fernando Catzín y Nicolás Uc Pot de la comunidad de Iturbide en Hopelchén, así como productores de San Luciano, Carlos Cano Cruz, municipio de Campeche. Esta es la tercera ocasión que este grupo intenta sabotear una sesión de la consulta impidiendo el diálogo. Los representantes de las comunidades mayas presentes insistieron en que fueran desalojados, pero las autoridades (Marco Ramírez de Cibiogem y Pedro Armentia de CDI) permitieron que esta situación continuara, minando la libertad de los representantes para emitir sus opiniones, y la propia seguridad del proceso de consulta.

“…..la consulta es pública, sí, siempre y cuando se guarde respeto….En este caso, la Cibiogem y autoridades responsables de llevar a cabo la consulta, están confrontando a los soyeros con nosotros; eso no veo que tenga buena fe y es muy delicado”, dijo Leydi Pech, y agregó que: “Hace unos meses el grupo de productores de soya hicieron su pequeña consulta aparte, en la comunidad de Iturbide; en ningún momento por parte de las demás se irrumpió esa consulta, que apresuraron las autoridades en la localidad de Iturbide”.

Muy grave resultó que durante dicha sesión los representantes de las comunidades mayas denunciaron que existen amenazas y presiones en contra de los miembros de algunas de sus comunidades y sus familias para que éstos no participen en el proceso de consulta. Los representantes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomaron nota de este ambiente hostil en el que se está llevando la consulta para darlo a conocer en sus informes así como trabajar en recomendaciones que estimen relevantes. De hecho, algunas de estas amenazas se pudieron escuchar durante la sesión. Fueron grabadas y constan en actas.

A pesar de todas estas deficiencias y violaciones, las comunidades mayas recibieron la contrapropuesta del plan de trabajo de la consulta maya. Este documento contendrá las reglas que se deberán seguir durante el proceso consulta y sin él, es imposible avanzar a las siguientes fases: informativa, de deliberación, de acuerdos y de ejecución de acuerdos. La contrapropuesta de las autoridades será analizada por las comunidades mayas para tratar de llegar a acuerdos en la quinta sesión que se llevará a cabo el 25 de marzo próximo.

Además, se acordó que Senasica entregará un informe mensual sobre sus actividades de planeación, monitoreo, control, inspección y sanción de la siembra de soya transgénica y la comercialización de la semilla de soya transgénica para su siembra; avisando sobre los procesos administrativos y penales a los que son acreedores los que comercialicen esta semilla y la siembren en 2017 y mientras no se termine el proceso de consulta.