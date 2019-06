Aysa Glez. y Armentía, el mejor equipo

El nuevo secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, ha demostrado capacidad, sobre todo, sabe escuchar a la gente

Tras destacar que el nuevo secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, ha demostrado capacidad en cada cargo que ha ocupado, el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, enfatizó hará un gran equipo de trabajo con el gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Asimismo, el legislador lo felicitó por su nueva encomienda, y recalcó que “que harán un trabajo en equipo, coordinado, para ir atendiendo todas las necesidades, todos los temas de la política interior que aquí en el Estado se puedan generar”.

Subrayó que, sin duda alguna, es un mensaje para los jóvenes que han demostrado capacidad y para quienes las puertas de la administración estatal han estado abiertas para que puedan seguir subiendo y escalando.

-En lo personal, le mando un saludo y lo felicito, aquí hemos trabajado coordinados con él, todos los diputados han tenido contacto con él – puntualizó.

Entrevistado al término de la sesión ordinaria, el también líder parlamentario del PRI, hizo hincapié que Armentía López ha demostrado capacidad, pero, sobre todo, que escucha a la gente.

“Y eso es muy importante hoy en día, porque finalmente si no los escuchas no sabes de qué te están hablando, entonces me parece que este cargo de gran responsabilidad estoy seguro que lo va a cumplir con gran cabalidad. Insisto, en los puestos públicos se tiene que trabajar en equipo, y aquí hay un equipo que está conformando el Gobernador Carlos Miguel Aysa González, y esto va a permitir que se consolide en los dos años que estará por delante y que concluirá el periodo que Alejandro Moreno dejó”, resaltó.