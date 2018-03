Ayuntamiento adeuda más de 300 mdp al IMSS

Álvaro Arceo reveló que Lazarus adeuda 29 meses de las cuotas obrero-patrón a la dependencia de salud.

“El alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus miente al decir que su administración pública está al corriente con los pagos de las cuotas obrero patronal, en los 29 meses de su gobierno no ha pagado un peso a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más lo pendiente de años anteriores, a nivel nacional es el municipio con mayor deuda de cuotas obrero patronales”, señaló el subdelegado Marco Ojeda Méndez.

Lo anterior fue revelado durante la rueda de prensa que encabezó el delegado del IMMS, Álvaro Emilio Arceo Ortiz, donde también estuvieron presentes Cecilia Romero Triste de Servicios Jurídicos y Jorge Medina Ruiz jefe de prestaciones económicas y sociales.

Donde evidenciaron que ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la actual administración del Ayuntamiento de la Isla estaría dejando en riesgo la suspensión de las prestaciones médicas y económicas de sus trabajadores asegurados, “les han detenido el pago de 308 millones 740 mil pesos, más de 69 millones de pesos corresponden a derechos adquiridos a los 3 mil 900 trabajadores de la Comuna y de sus familias las cuales están en riesgo más de seis mil beneficiarios”.

Recalcó que la Isla es la que tiene mayor adeudo ante el IMSS en todo el país, “se observa un obstinado desinterés y una nula voluntad de parte del alcalde Gutiérrez Lazarus para buscar una solución viable para ambas partes, al asegurar que sólo pagará los interesas de su administración”.

“La delegación del IMSS ha buscado el acercamiento con la autoridad municipal de la Isla para atender dentro de la legalidad el adeudo, hemos observado que no hay voluntad y tampoco el interés de atender a nuestra invitación, la respuesta por parte del Alcalde ha sido completamente nula, se le han ofrecido alternativas para atender el pago de los 308 millones 740 mil pesos, siendo importante resaltar que 202 millones de estos corresponden a la actual administración, y el monto restante de un poco más de 106 millones a la administración anterior. Esta negativa constante de pago compromete de manera seria las pensiones de los trabajadores ya que más de 69 millones de pesos corresponden a los recursos del retiro, cesantía y vejez, dinero que se dispersa a las afores de los asegurados”, aseveró.

Haciendo énfasis que de los ocho amparos indirectos que la administración actual ha presentado en contra de las acciones del IMSS para exigir el pago de la deuda, por ser un proceso activo fue rechazado por el juez pero la Comuna ya impugnó esa resolución, informó Cecilia Romero Triste jefa de Servicios Jurídicos.

“Mientras tanto el IMSS se ve imposibilitado para buscar otros medios de presión para que el munícipe Lazarus se vea forzado a saldar la millonaria deuda descartando las incautaciones pues al ser un ente público sus activos son inembargables”

Durante su intervención, Jorge Medina Ruiz jefe de prestaciones económicas y sociales, explicó que los más afectados a largo plazo en este problema serán los obreros municipales que están cerca del retiro por jubilación, pues en la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) donde tienen sus cuentas no refleja ningún ahorro, “al retirarse no podrán cobrar sus pensiones y Lazarus sería el único responsable de este perjuicio”.

“Debemos recordar- dijo el funcionario Medina Ruiz- que parte de las aportaciones mensuales se destinan a Retiro, Cesantía y Vejes (RCV) que al no recibirlas el IMSS no se reflejan en las Afores de los trabajares, la cuestión es saber en dónde han quedado los 69 millones de pesos que el patrón, ósea el Ayuntamiento ha retenido del salario de sus tres mil 900 obreros pero que no ha entregado a la delegación”

El subdelegado Marco Ojeda Méndez pidió a las autoridades municipales el cumplir con sus obligaciones patronales y no poner en riesgo los beneficios de sus trabajadores. Finalmente señaló que hasta el momento que las autoridades del IMSS descartan dejar sin atención a los trabajadores del ayuntamiento pero de continuar con esta problemática, el panorama podría cambiar.