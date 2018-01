Ayuntamiento hace caso omiso a recomendaciones

Autoridades municipales no cumplen con la rehabilitación del tramo carretero de la Península de Atasta

Choferes de combis de la Península de Atasta, pidieron a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) del Gobierno Municipal que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus, rehabilitar el tramo carretero Carmen–Atasta por el peligro que representa a los cientos de habitantes que transitan por esa zona para llegar a la cabecera municipal.

Efrén Junco Cruz, chofer de una de las colectivas, señaló que el daño es como de un 70 por ciento el cual es un foco rojo para los automovilistas que transitan por el lugar, el cual se torna peligroso para quienes tienen que circular por esta dañada vía terrestre ya que tienen que esquivar los baches y grandes hoyos exponiéndose a sufrir algún accidente carretero.

“Las malas condiciones de la carretera nos afecta fuertemente no solo corriendo de salirnos de la carretera si no dañando las unidades, y la situación económica que se presenta en la actualidad no alcanza para estar cambiando las refacciones a cada rato, aunado al incremento de la gasolina y el peaje; desafortunadamente como transportista no se le puede incrementar a el precio del pasaje por la competencia desleal que impera en la Isla”, expresó.

Al respecto, dio a conocer que constantemente han solicitado vía oficio la rehabilitación del tramo carretero, escrito que recibieron las autoridades municipales del Ayuntamiento pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna, lo que hace pensar que al alcalde Lazarus no le importa la seguridad de los viajeros.

Agregó que es urgente que se atienda el problema, “para las personas que conocen la carretera ya saben más o menos por donde irse, pero quienes no es peligroso porque además de esquivar los hoyos se van por en medio provocando algún accidente”, finalizó.