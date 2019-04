Ayuntamiento no es tapar huecos ni llenar tinacos: Garo

¡Hay un millón de cosas por hacer en el Ayuntamiento de Campeche, no solo es tapar huecos y llenar tinacos; esas son payasadas!, manifestó el ex alcalde de Campeche y actual secretario de Protección Civil, Edgar Hernández Hernández, al aconsejar a su predecesor a que se ponga a trabajar con seriedad, porque no se ven obras municipales.

Confió en que el edil panista, que a diario se inventa un conflicto nuevo, haya entendido que amenazar con cortar el suministro de agua al Cuerpo de Bomberos, va en contra de la ciudadanía, porque en caso de un incendio o una emergencia son los primeros en llegar.

-Sería una total incongruencia que los Bomberos no cuenten con su principal herramienta de trabajo que es el agua, y que los temas que competen a los servicios públicos son de suma importancia y tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno en coordinación porque finalmente los afectados son los ciudadanos -puntualizó.

Asimismo, subrayó que se debe dar vuelta a la página de este penoso episodio, y aprovechó para cuestionar qué está haciendo el actual alcalde de Campeche en materia de obra pública.

-A estas alturas, cuando tuve la oportunidad de estar en ese mismo cargo, estábamos inaugurando espacios deportivos techados en Castamay, la colonia San Antonio y en la Emiliano Zapata, inaugurando calles, corredores peatonales. Hay que ponerse a trabajar, la gente lo que espera son resultados en las obras y en los servicios públicos.

Lamentó que la actual administración municipal mantenga a oscuras la ciudad, cuando ellos la dejaron plenamente iluminada, tras haberse cambiado más de 14 mil luminarias con tecnología led.

-Eso es a lo qué hay que ponerle importancia, tal parece que a la gente se le olvida y este capítulo yo creo que ya debemos concluirlo -recalcó.

Previo a la entrevista, se llevó a cabo la signa de convenció de colaboración entre la Seprocicam y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C.