No baja venta de carnes rojas, ni aumenta la de pescados y mariscos

Expendedores de mariscos y carniceros aseguran que la vigilia ya no es como antes, y así como hay días buenos, también hay malos en la comercialización de sus productos

El inicio de Cuaresma ya no representa mejora para los comerciantes de pescadería y mariscos, así como tampoco representa lo peor en ventas para los tablajeros y carniceros del mercado “Pedro Sáinz de Baranda”, dado que las ventas para ambos sectores se encuentran estancada ante una economía muy pobre en todos los sentidos para los ciudadanos, los costos se mantienen desde hace un par de años, pero esto no significa que por temporadas vaya a aumentar, así lo dieron a conocer vendedores de estos productos, mismo en el que esperan días buenos y malos.

En el caso de los carniceros, mencionaron que este puente vacacional tuvieron muy buenas ventas y pese a ser el inicio de la Cuaresma este miércoles, no esperan que sus ventas se diluyan mucho dado que debido a la economía los campechanos no tienen para llevar una vigilia y un ayuno de carne roja tal como lo dicta la religión, de palabra de los propios carniceros aseguraron que las ventas para esta vigilia va al menos en un 30%, pero se sigue vendiendo producto, sacan lo necesario para hacerse cargo de sus gastos tanto en salarios, compra de producto y para el pago de luz e impuestos.

“Ya no es como antes, pero tampoco podemos decir que nos estamos muriendo, la situación se ha tornado difícil pues se ha convertido en un giro ya no tanto comercial sino que lo vemos como un empleo, nosotros somos los mismos dueños pero nos hacemos cargo de nuestros gastos, antes definitivamente el dedicarse a esto tenía sus ventajas y no había tanta competencia, mucho menos nos preocupábamos, porque las empresas dedicadas a introducir la carne nos hicieran competencia porque no se permitía, ahora son un problema”, dijeron en uno de los más de cien establecimientos en el principal centro de abastos.

La carne de cerdo y res se ha mantenido entre los 65 y 80 pesos, así como entre los 100 y los 120 pesos, dependiendo la calidad y la zona de donde se saque la carne, porque claro, no es lo mismo comprar carne con hueso a un filete o una milanesa, por esa misma razón es que los carniceros consideran que seguirán vendiendo pues hay algunos productos marinos que tienen un costo algo elevado incluso más que la carne roja y es que, tienen que tomar en cuenta que lo que los ciudadanos buscan es rendimiento en los alimentos y no es la misma carne de puerco o res a la de pescado.

Por otro lado, los vendedores de pescado se encuentran sumamente preocupados por cómo se han dado las cosas y aunque recientemente se dio un puente vacacional que da la apertura a la Cuaresma que inició este miércoles, los campechanos no consumieron tantos productos marinos como se hacía hace años, además coincidieron con los carniceros que la economía de los ciudadanos no anda del todo bien y por ello es que muchos no llevan su religión al pie de la letra, pues cada vez más la pescadería tiene que ajustar sus costos para que subsistan quienes se dedican a dicho giro.

Esperan que en los próximos días como avance el calendario religioso las ventas aumenten significativamente para los más de 60 pescadores que tienen su puesto en el área de pescadería del “Pedro Sáinz”, sobre todo cuando se encuentran ejemplares de todo tipo de calidad y claro, diferentes precios, sobre todo en pescados como la cherna o pargo en sus diferentes tipos que alcanzan desde los 90 pesos el kilo hasta los 100 o 110, dependiendo de qué tipo sea.

Ya se empiezan a ver algunos ejemplares de cazón, hay sierra, carito y las especies ya conocidas como el chacchí, jurel, corvina, entre otros, por lo que los campechanos no se debieran preocupar porque el dinero alcance o no, pues hay diferentes precios que vigilan que sea acorde a los que los campechanos requieren para la familia, además que los vendedores están conscientes de la importancia de estas fechas.

Incluso ayer miércoles algunos ciudadanos y pescadores se sorprendieron pues vieron una cherna que alcanzó los 20 kilos el cual parecía un monstruo marino para algunos niños que pasaban por ahí con sus madres, también se avistó un pargo mulato que alcanzó 16 kilos y que medía aproximadamente unos 80 centímetros de longitud y que el costo en bruto era de mil 600 pesos.