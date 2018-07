Bajo control, 30 casos de Hepatitis C

Al mencionar que en Campeche la hepatitis que más prevalece son del tipo A y C, el médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Samuel Aguilar Acosta, informó que existen más de 30 casos tipo C, donde el tratamiento es antiviral, es decir, que se puede controlar, sin embargo, puede ser mortal, por lo cual, es importante no automedicarse y acudir a la unidad médica para que puedan ser canalizados por un especialista.

Precisó que dicho padecimiento trata de un proceso inflamatorio que afecta al hígado, uno de los órganos esenciales, así mismo, puede originarse por muchos factores como virales, bacterianos, tóxicos, metabólicos, congénitos o auto inmunitario.

Asimismo, muchas de las veces la presencia de esta enfermedad se debe al consumo de alimentos contaminados, tal y como sucede con la hepatitis A; mientras tanto, por cuestiones de transfusión sanguínea son las del tipo B y C, y por relaciones sexuales las del tipo D.

Agregó que la enfermedad se divide también en tipo E y G, aunque se habla de la existencia de otras, aunque en el caso de tipo viral afecta a cualquier persona, sobre todo, a niños, adolescentes y ancianos.

En el caso del tipo E, afecta mayormente a las mujeres embarazadas, pudiendo ser la enfermedad de manera asintomática o clínica, como del tipo gastrointestinal, el cual, sus síntomas son náuseas, vómitos, inanición, fiebre, dolor abdominal, ictericia, esto de manera variable.

Por último, significó importante monitorear la hepatitis, ya que pueden surgir otros problemas como la cirrosis, la hepatitis crónica o fulminante, y el cáncer.