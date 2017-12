Becas para estudiar especialidades en línea, anuncia Gobernador AMC

Entrega AMC el Premio Estatal de la Juventud 2017

Tras destacar que su administración apoya de manera comprometida a los jóvenes, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas anunció que en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud, se abrirá una convocatoria para la entrega de tres mil 500 becas de especialidades en línea con universidades españolas de hasta dos mil euros.

En presencia del director general del IMJUVE, José Manuel Romero Coello, así como del director del Instituto de la Juventud de Campeche, Emilio Lara Calderón, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, el mandatario estatal hizo entrega del Premio Estatal de la Juventud 2017 a diez jóvenes destacados por sus aportes a la cultura, política, artes, entre otras categorías.

En la categoría Ingenio Emprendedor a Benhur Ortegón Caballero, de 24 años de edad, del municipio de Hecelchakán; en la Categoría A de Logro Académico, Alma Rosa Cuevas, de 17 años, del municipio de Campeche; en la categoría Aportación a la Cultura Política y Democracia, Miguel Ángel Balan Uc, de 25 años, de Nunkiní, Calkiní; en la Categoría Discapacidad e Integración, Carlos Manuel Uicab Ku, de 19 años, del Municipio de Hecelchakán; Categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena, Federico Tun Poot, de 28 años del municipio de Hecelchakán; Categoría Compromiso Social, Andrés Emmanuel Aguilar Lizama, de 26 años de Campeche; en la Categoría Expresiones Artísticas y Artes Populares, Josué Eduardo Mayor Chi, de 29 años del municipio de Hopelchén; Categoría Protección al Medio Ambiente, Waldemar Antonio Caraveo Medina, de 27 años, del Colectivo Uinic- Uinic del Municipio de Campeche; Categoría Ciencia y Tecnología, Irving Dzib López, de 20 años, del Municipio de Hecelchakán; y finalmente, en la categoría B del Logro Académico, Rodrigo Emanuel Ehuán Collí, de 25 años, de Campeche.

Asimismo, se hizo entrega de menciones honoríficas a los jóvenes Sarita Chan Zapata, del municipio de Hopelchén, a Juan Bautista Pecho Sánchez de Escárcega y Kevin Antonio Paz Hernández de la Udecam.

Tras hacer mención del mensaje de Josué May Chi en nombre de los premiados, reconoció la valía, el talento, el trabajo y el esfuerzo de los jóvenes en alcanzar sus metas.

“Nadie nos va a regalar nada, es mejor correr riesgos pensar en grande porque de ese tamaño será el reto, aquí reconocemos el talento, el esfuerzo, dedicación y trabajo, prefiero vivir una vida corta llena de grandes logros que una vida larga llena de ostracismo”, subrayó.

Por su parte, Romero Coello manifestó que los jóvenes deben voltear a ver los programas de estudios en línea que los ayudarán a seguir preparándose y construyendo su futuro y por ello, propuso la entrega de las 3 mil 500 becas para jóvenes, para cuya entrega la mitad de la inversión corresponderá al Gobierno federal y la otra, al Gobierno del Estado.

“Aquí quiero pedirles que sigan por ese camino, nadie les regaló nada, quiero felicitarlos porque no es nada fácil, y que sigan por ese camino siendo ejemplos de la juventud y aquí delante de todos quiero comprometerme a dar el apoyo a jóvenes para que sigan estudiando en universidades españolas con un apoyo en pesos de 40 mil y si el gobernador lo aprueba se hará en conjunto”, puntualizó.

Momentos antes, el joven Josué Eduardo May Chi, en representación de los galardonados comentó que por ser joven nada ha sido fácil e incluso ha sido doloroso el proceso al tener que dejar a su familia y su empleo por ir en busca de sus sueños. “Nada ha sido fácil, muchos jóvenes hemos sacrificado mucho al alejarnos de casa, hemos tenido miedo pero hemos tenido que salir a buscar respuestas y esto ha ayudado a que los jóvenes de Campeche estemos destacando”, acotó.

Para finalizar, el titular del Ejecutivo estatal instruyó al director estatal del Injucam, Emilio Lara Calderón, a que se reúna con personal de la Secretaria de Finanzas para hacer posible la convocatoria de las tres mil 500 becas.