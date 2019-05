Recibe Gobernador al presidente municipal

*Bienvenida cualquier solicitud de diálogo *Reitera Gobernador su apoyo y total respaldo a los 11 presidentes municipales

Cualquier petición o solicitud de diálogo y construir acuerdos por Campeche, serán bienvenidos, manifestó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de la reunión de trabajo que sostuvo con el alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, tras reiterar su apoyo y respaldo a los once presidentes municipales.

Subrayó que de su parte, siempre tendrá la disposición total para trabajar juntos y por Campeche, tras destacar su interés porque el municipio tenga mejores servicios públicos.

Contento por la declaratoria de Seybaplaya como el duodécimo municipio del Estado, el mandatario estatal destacó en entrevista que entre los temas que tuvieron la oportunidad de hablar él y el edil panista fue el trabajo en conjunto y pensar en el beneficio de los ciudadanos.

-Creo que eso siempre será para que haya más y mejores servicios públicos, más y mejor atención, que los gobiernos municipales cumplan con sus responsabilidades.

Subrayó, se trató de una reunión respetuosa, en la que llegaron a acuerdos y que al final del camino, “ustedes lo saben, yo tengo una buena relación con los gobiernos municipales, siempre con respeto a su investidura; trabajaremos juntos y de la mano. Y desde el primer día de mi gobierno lo dije, todos los gobierno municipales van a contar con mi apoyo y mi respaldo y siempre que haya una solicitud de audiencia y trabajar en equipo, lo haremos”, enfatizó.

A pregunta expresa, sobre el adeudo del Issstecam, aclaró es responsabilidad del Municipio, pero, apoyará y respaldará como lo hace con todos los gobiernos municipales, reiteró.

-Estamos trabajando en ello y lo que ha presentado el presidente municipal es la total disposición de trabajar – significó. Y añadió que cada gobierno, sea estatal o municipal tiene sus propias responsabilidades.

En cuanto a la municipalización de Seybaplaya, mencionó vienen importantes inversiones con el apoyo del Gobierno Federal para gestionar más recursos, que tendrá una mayor oportunidad de desarrollo.

Adelantó que hoy se llevará a cabo la declaratoria de Dzitbalché como el municipio número 13.

Por último, el mandatario estatal reiteró seguirá pugnando para que Campeche no dependa en su totalidad de la actividad petrolera, “lo reitero: a Campeche le va ir muy bien, trabajaremos con los once presidentes municipales, lo he dicho siempre con pleno respeto a sus investiduras”, puntualizó.