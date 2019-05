Bloquean cañeros molienda en el ingenio “La Joya”

Empresa pretende coyotear a productores, afirma Ambrosio López Delgado

INGENIO LA JOYA, Champotón.- Ante el retraso de molienda de caña por parte de la empresa, con el propósito de castigar calidad y precio del producto en perjuicio del cañero, la Unión Local de Productores de Caña del Ingenio La Joya “tomó la báscula”.

El líder del organismo el diputado Ambrosio López Delgado, dio a conocer también que la fecha límite para recepción del producto, según convenio firma, fue el 11 de mayo pasado, pero ahora la gerencia informa que será hasta el 20 de junio. “La zafra ya debió concluir, pero por estrategia no reciben ni muelen 180 mil toneladas de caña, que ya está perdiendo calidad”, dijo.

Aclaró que no se ha tomado el Ingenio. “La planta no ha sido bloqueada. Sólo tomamos la báscula, a manera de protesta porque pretenden castigar el precio del producto que se está deteriorando, cuando que son ellos los causantes de ésta situación. “Quieren que sea el productor quien absorba la baja de calidad y precio, lo que no es justo y no lo vamos a permitir”.

López Delgado recordó que tanto el año pasado como éste, se cumplió la meta de entrega de 900 mil toneladas de caña de azúcar. Para ello se contó con las aportaciones de Champotón, Villa Madero, Ulumal, El Zapote y todas aquellas áreas consideradas en el convenio, integrantes de nuestro organismo, comprometidos a cumplir con las cuotas ante el Ingenio azucarero.

Aseguró que las más de 15 mil hectáreas destinadas para esta temporada, fueron cosechadas en su totalidad. Sin embargo, la molienda bajó de ritmo inexplicablemente, por lo que se ha retrasado la recepción de 180 mil toneladas del producto.

El líder cañero e integrante de la LXIII Legislatura del Congreso Local, destacó la responsabilidad y compromiso de los productores afiliados a la Unión, que con el cumplimiento de las metas de producción y molienda, ganamos todos. “Por eso no estamos dispuestos a permitir que se castigue con el precio a nuestros socios”, concluyó.