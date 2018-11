Brigitte Broch, en Master Class del Campeche Film Festival

El secretario de Cultura presentó a la ganadora de un Oscar por la película “Moulin Rouge”

El secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, presentó ayer a BrigitteBroch, ganadora de un Oscar por la película “Moulin Rouge”, y que ahora participa del Campeche Film Festival 2018, para impartir la Master Class de Dirección de Producción y Diseño de Arte, a realizarse este sábado de 16:00 a 19:00 horas en la Biblioteca Campeche.

Durante la presentación destacó el funcionario que durante cinco años se han exhibido más de 100 cortometrajes realizados alrededor del mundo, de nuestro pásame y, sobre todo, de la región sur de México, lo que lo convierte en uno de los festivales más importantes del Sureste al dar espacio al lado más corto del cine.

Al hacer una semblanza de la importante trayectoria de BrigitteBroch, destacó ha obtenido reconocimientos en los Premios Ariel en 1993, a la mejor ambientación por la película Cronos, dirigida por Guillermo del Toro y, en el 2000, al Mejor Diseño de Arte por Sexo, Pudor y Lágrimas, de Antonio Serrano; en 2002 se le otorgó el Oscar por Mejor Diseño de Producción por la película Moulin Rouge, de Baz Lurhmann.

Asimismo, fue nominada por al Art Director GuildAwards por Mejor Diseño de Producción-Cine Contemporáneo en el 2007, por la película Babel y en 2011, al Goya a la Mejor Dirección Artística por la película Biutiful, ambas películas de Alejandro González Iñárritu, con quien colaboró también para el filme Amores Perros en el 2000.

Destaca su carrera a nivel internacional con otros directores, en filmes como El punto de Mira (2008), bajo la dirección de Pete Davis y con las actuaciones de Dennis Quaid, Forest Whitaker y Mathew Fox, entre otras.

Por su parte, BrigitteBroch agradeció la invitación a esta bella ciudad y destacó que, si bien el Campeche Film Festival tiene cinco años de haberse iniciado, “aún tiene mucho que evolucionar para contar con un mayor número de selección de películas, para que los campechanos disfruten más”.

Refirió que ya tuvo la oportunidad de ver la selección de cortos que serán premiados el día de hoy, “y estoy verdaderamente impresionada del resultado de cada pieza. No me lo esperaba, me gustó muchísimo”, resaltó.

Dijo disfrutará su visita a Campeche, la atención de la gente y confió en que mucha gente se apunte a su Master Class, que les interese el proceso de hacer cine y principalmente de la Dirección de Arte.