Buena relación con el Gobierno del Estado, reitera diputado Aké

Asegura el diputado federal, Carlos Martínez Ake, que existe buena relación con el Gobierno del Estado de Campeche y se muestra extrañado por las declaraciones realizadas por el mandatario estatal, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Si hoy señala que no hay disposición de nuestra parte pues que lamentable, porque hemos tenido una relación estrecha de comunicación, a mí me extraña que el gobernador tirará la bolita para este lado, me extraña que se manifiesta de esta manera porque de aquí para haya siempre ha encontrado respeto al trabajo”, dijo el legislador federal.

Esto tras las declaraciones hechas en días pasados por el mismo gobernador del Estado quien criticó fuertemente a los legisladores federales, señalándolos de no haber generado ningún tipo de gestión directa en beneficio del pueblo de Campeche.

Ante ello, Martínez Ake dijo que el trabajo ahí esta y parte de ello es que el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, invertirá recursos para terminar de construir el Puente de la Unidad, un compromiso que fue promesa del Gobierno Estatal.

Revelo que han tenido buena relación como legisladores con gente de la unidad de proyectos estratégicos del Gobierno del Estado, precisando que la comunicación es de gran relevancia para determinar que obras son prioritarias e importantes y así gestionarlas ante el gobierno de la República.

“Labor de hablar y de apoyar las gestiones del Gobierno del Estado las estamos haciendo, tenemos una relación de comunicación muy estrecha con gente del Gobierno del Estado para hablar de temas importantes”, externó Martínez Ake al comentar que prueba de ello es la búsqueda de un cambio de tarifa por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para nuestro Estado.