Casi hundido el buque pirata

La LMB se encuentra en la recta final de la campaña y las aspiraciones de Piratas para acceder a postemporada son casi nulas.

A poco menos de un mes para que caiga el telón de la Temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, los Piratas de Campeche estarían eliminados si la campaña hubiese terminado ayer.

La Temporada regular 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) termina el 29 de agosto, y comienzan a vislumbrarse posibles escenarios de playoffs, atractivos en sobremanera debido al gran nivel mostrado por los punteros de zona durante la primera y segunda vuelta.

Hay que recordar que para la Temporada 2019, el sistema de competencia de la LMB es a dos vueltas, cada una de ellas reparte puntos de acuerdo con el standing final de cada equipo; los puntajes de ambas mitades se suman y los cuatro equipos con más puntos de cada Zona obtienen su boleto a postemporada y se siembran con base a su porcentaje de ganados y perdidos global.

El quinto lugar en puntos, se compara con el cuarto sembrado, y si hay 3 juegos de diferencia o menos, habrá Juego de Eliminación.

La primera vuelta, que se jugó del 4 de abril al 12 de junio, terminó de la siguiente manera: Sultanes hizo 7.5 puntos y tuvo porcentaje de ganados y perdidos de .667; Toros de Tijuana 7.5 y .667; Acereros de Monclova 6 y .650; Tecolotes de los 2 Laredos 5 y .550 Saraperos de Saltillo 4 y .467; Rieleros de Aguascalientes 2.5 y .433; Generales de Durango 2.5 y .433, y Algodoneros de Unión Laguna 1 y .351.

En la Zona Sur Guerreros de Oaxaca totalizó 8 puntos y porcentaje de .617; Diablos Rojos del México 7 puntos y .571; Pericos de Puebla 6 y .567; Bravos de León 5 y .458; Leones de Yucatán 4 y .448; Tigres de Quintana Roo 3 y .417; Olmeca de Tabasco 2 y .350, y Piratas de Campeche 1 y .345.

Cuando dos o más equipos empatan en su porcentaje de ganados y perdidos, los puntos que les corresponderían se suman y se dividen en partes iguales entre todos los involucrados.

Es por esto que, al hacer la suma de puntos con las posiciones actuales en la segunda vuelta, los equipos quedarían posicionados de esta forma:

Zona Norte: Toros 7.5 y 6.5 suman 14 puntos; Acereros 6 y 6.5, 12.5; Saraperos 4 y 8, 12; Sultanes 7.5 y 4, 11.5; Tecolotes 5 y 5, 10; Generales 2.5 y 2.5, 5; Rueleros 2.5 y 1, 3.5; Algodoneros 1 y 2.5, 3.5.

Zona Sur: Diablos 7 y 6, 13; Oaxaca 8 y 4, 12; Tigres 3 y 8, 11; Leones 4 y 7, 11; Pericos 6 y 2, 8; Olmeca 2 y 5, 7; 5 y 1, 6, y Piratas 1 y 3, 4.

Si al concluir las dos vueltas de la Temporada regular, dos o más equipos quedan empatados en puntos, los criterios de desempate son los siguientes: Porcentaje de ganados y perdidos; Dominio entre ellos; Juego de desempate si es entre dos equipos.

En caso de triple empate, irán al juego de desempate los dos equipos con mejor diferencial de carreras.

Una vez que se obtienen los equipos clasificados con base en sus puntos, serán sembrados en la postemporada de acuerdo con su porcentaje de ganados y perdidos global. Una vez sembrados, si existe empate en el porcentaje de dos o más equipos, los criterios de desempate son: Dominio entre ellos; Diferencial de carreras; Si el empate persiste se hará un sorteo para determinar la posición de cada uno.

Ya que los equipos calificaron y fueron sembrados, si la diferencia entre el cuarto sembrado y quinto lugar en puntos es de 3.0 juegos o menos -incluso si el quinto lugar tiene mejor porcentaje de ganados y perdidos que el cuarto- habrá un juego de eliminación directa entre ellos, en casa del equipo con mejor porcentaje.

De esta manera, si hoy culminara la temporada regular, y con base en los standings actuales, los Playoffs se desarrollarían así:

Zona Norte Juego de Eliminación: Tecolotes de los Dos Laredos (5to) vs. Saraperos de Saltillo (4to). Series de Zona: Ganador del Juego de Eliminación (4to) vs Toros de Tijuana (1ro); Sultanes de Monterrey (3ro) vs Acereros de Monclova (2do).

Zona Sur Juego de Eliminación: Tigres de Quintana Roo (5to) vs Pericos de Puebla (4to). Series de Zona: Ganador del Juego de Eliminación (4to) vs Diablos Rojos del México (1ro); Leones de Yucatán (3ro) vs Guerreros de Oaxaca (2do).