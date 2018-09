NO BUSCARÁ CABALLERO DIRIGENCIA PANISTA

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional (PAN), Asunción Caballero May, señaló que no competirá por la dirigencia del partido debido a que no considera tener los suficientes seguidores para encarar a la popularidad que hay entre los dos nombres que ya suenan.

Recalcó que hay una necesidad por parte de la militancia para recuperar lo perdido, para mejorar como instituto político, pero, sobre todo, para que las cosas cambien internamente para bien, ya que ha escuchado de muchos de los militantes a lo largo y ancho de la entidad, que las cosas no andan de lo mejor a causa de una dirigencia saliente, que no echó mano del verdadero panismo.

Al igual que el alcalde de Candelaria, la aún diputada señaló que es preferente tener a un candidato de unidad, pues se referiría a que la militancia que aún queda, trabajará con entusiasmo de la mano por el que se decida, además, hizo hincapié en que el instituto político necesita retomar los viejos liderazgos y trabajar en conjunto para que en el 2021 haya la posibilidad de llegar fuertes a la gubernatura.

De esta manera, destacó que, si la mayoría dice un nombre, ella estará apoyando a la mayoría, pero que, por su parte, directamente, no participará en la contienda electoral interna del partido pues no considera tener la fuerza y la popularidad que actualmente tienen Pedro Cámara Castillo y José Inurreta Borges, misma que se ganaron con trabajo y con liderazgo.

Finalizó mencionando que este término de legislatura no significa la carrera política de la ex dirigente estatal del Partido, sino que trabajará de cerca con una asociación civil, pues hay que recuperar el sentido humano en la política y por ello lo consideró necesario, para que de esta manera y durante el proceso de equilibrio de las dirigencias y del camino al 2021, tenga a bien integrar nuevos cuadros al partido de acción nacional.