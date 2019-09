Va Farías González por una candidatura

El presidente municipal de Candelaria, Salvador Farías González, aseguró que si los panistas y la sociedad lo respaldan, estarán viendo su nombre de nueva cuenta en las boletas para el proceso electoral 2021.

En breve entrevista, el presidente albiazul señaló que el mejor respaldo que tiene para poder levantar la mano hacia el 2021, es que ha ganado dos elecciones populares.

“Se habla mucho de la corrupción, yo llevo dos ganadas, y no hay corrupción en Candelaria, llevo ya un año en el gobierno, de estos tres años y voy bien, a mi la gente no me ha criticado, no me han dicho tú te robaste esta obra, es por eso que la gente me ha vuelto a dar el voto de confianza en estas pasadas elecciones”, sentenció.

Farías González comentó que en caso de que no aparezca en este próximo proceso electoral, sabrá esperar, sin embargo, seguirá activo dentro del partido, apoyando a quién decidan levantarle la mano para cualquier cargo de elección popular.

En este sentido, recordó que lo mismo le sucedió en un proceso electoral pasado, en el cual tuvo que esperar para poder contender por la presidencia municipal.

“Yo no me voy a pelear con mi partido, con nadie, nunca me he pelado con el Gobierno del Estado ni el Federal, yo veo que presidentes municipales que salen, lo hacen y la gente no los vuelve a ver, y yo ya fui presidente municipal dos veces, no salí odiado, yo estoy bien” resaltó.

Resaltó que si bien le queda una reelección para presidente municipal, ya a estas alturas aspira a otro cargo de elección popular como cualquier ciudadano que ha hecho bien las cosas.

Finalmente, indicó: “pero ya no quiero estar ahí, pero vamos a buscar, a lo mejor hay diputación federal, lo que haya, yo no digo que soy candidato, lo que haya”.