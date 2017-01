Cabildantes de Carmen deben actuar si no están de acuerdo con alcalde

Si regidores del Cabildo de Carmen están inconformes por no haber podido analizar el presupuesto para este año, lo deben hacer patente, manifestó la diputada Laura Baqueiro Ramos, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.

Al ser entrevistada por este tema, señaló que en caso que así lo manifieste el cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Carmen, “los diputados haremos lo propio, si ellos piensan que no fue suficiente el tiempo para su análisis y si consideran que deben solicitarle más tiempo al presidente municipal”.

Asimismo, agregó que si los cabildantes consideran que hay otro tipo de asuntos como desvío de recursos, aunque es autónomo el Ayuntamiento, deben proceder a actuar.

En cuanto a la investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado hacia algunos municipios como Carmen y Palizada, señaló la legisladora priista que esa dependencia realiza la revisión de las cuentas en forma periódica acorde a los plazos establecidos, al igual que a otros organismos.

Aclaró Baqueiro Ramos que tampoco se trata de acusar a ningún alcalde antes de tiempo, “sino hasta que se tengan los resultados de las auditorías si hay o no desvíos, tenemos que esperar para poder dar un posicionamiento en ese sentido”.

Subrayó que desconoce si ya fue aprobado el presupuesto en cada Ayuntamiento por parte de sus propios Cabildos, pero que “en el caso de la Ley de Ingresos que nosotros tuvimos que aprobarla, cuando no se aprueba como ocurrió en Palizada que los regidores no firmaron la propuesta lo que se hace es aprobar lo que se manejó el año anterior y no sé si lo mismo pasa con la Ley de Egresos de los Municipios, no tengo conocimiento de ese tema”.

Añadió que en caso de que eso ocurra hay esa posibilidad, por lo que exhortó a los alcaldes y al cuerpo edilicio a trabajar en equipo y respeto entre ambas partes para que saquen adelante a sus municipios.