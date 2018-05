Cadenas productivas para microempresas

Dirigentes empresariales se reúnen con el secretario de Desarrollo Económico, José Domingo Berzunza Espínola, quien les detalló sobre los puntos de las Zona Económicas Especiales en los que pueden participar

Una de las preocupaciones del sector empresarial de Campeche, en torno a la Zona Económica Especial (ZEE), se ha enfocado en la generación de cadenas productivas para que los micro empresarios participen en el proceso del plan maestro de desarrollo, así lo indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Gustavo Rodríguez Valle.

“Si no hay organización no podrán participar todos los micro empresarios, al menos no en el tiempo previsto en que se llevará a cabo el plan maestro, por eso, como sector empresarial es importante que nos preparamos y buscar de primera mano la información de cuáles son los perfiles que se necesitan para una correcta aplicación de las empresas en el desarrollo de esta ZEE”, subrayó.

Reconoció que con tal asentamiento vendrá un panorama diferente, por lo cual, es necesario que incrusten una mecánica diferente, ya que en los próximos años, económicamente, el Estado será distinto.

Señaló que a lo largo de la historia de Campeche se han vivido diferentes etapas económicas, y la más reciente fue la de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien estuvo asentado por 30 años y que no se sabe qué beneficios dejó en el Estado y para los empresarios, lo cual no quieren que se vuelva a repetir.

Aunque coinciden que llegará una derrama importante de inversiones que generarán negocios aleatorios para que inserten economía en las empresas locales, y es por eso que continuará trabajando previamente a través de mesas de trabajo junto con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).