Cambiará imagen de la ciudad: ORG

A un mes de haber iniciado la nueva administración municipal se realizan diversas acciones de limpieza y bacheo

Con la colocación de pasto, la recuperación de guarniciones, el embellecimiento de los camellones principales de la ciudad y acciones de bacheo, iniciando con la avenida Corregidora, el gobierno municipal que encabeza Óscar Rosas González se compromete a “un Carmen siempre bonito”, para impulsar el turismo y crear un ambiente sano de la ciudad, además habrá más obras para darle la dignidad que merece todo el municipio.

El edil de Carmen de manera personal comentó que se ha mostrado en diferentes camellones de la isla el trabajo que se viene haciendo, para dar otro rostro que requiere el municipio de Carmen, además de prepararse para la llegada de Petróleos Mexicanos (Pemex), además del turismo que se creen se tiene la oportunidad de ser un punto estratégico.

Reconoce que se irán arreglando poco a poco los camellos, además se repararán los baches y algunas carencias de servicios públicos, pero esto se irá dando poco a poco conforme al programa “Carmen siempre bonito”.

Rosas González aseguro que no existe pretexto para no trabajar por el Carmen que todos los carmelitas se merecen, no vamos a defraudar la confianza de la ciudadanía, y estamos trabajando en construir un Carmen de oportunidades.

A 31 días de su gobierno realizado la limpieza de los camellones principales y avenidas, además ya se tiene programada la construcción de más guarniciones como parte de la mejora de la imagen urbana de la ciudad que se ofrezca no solo la belleza natural con la que se cuenta, si no que vean que los carmelitas tiene un municipio con los servicios públicos básicos y de primera.