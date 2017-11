Campechanos, puntales a la cita con sus difuntos; celebran misas

Como cada año, cientos de campechanos se dieron cita en los Cementerios de los barrios de Santa Lucía y San Román, así como en Samulá y Siglo XXI, para recordar y venerar a sus fieles difuntos. Tal y como la tradición lo marca, algunos arribaron desde las 6 de la mañana para ser los primeros en ingresar a los campos santos y estar tranquilos.

En la explanada del Cementerio de Santa Lucía, el párroco, José López Arévalo, ofreció una misa a las 9 de la mañana para hacer conciencia sobre la tradición del 2 de noviembre, e invitar a los aún vivos, a que reflexionen a cerca de su labor y comportamiento durante su estancia en el mundo terrenal.

“Hoy los cristianos tenemos que ser promotores de una nueva cultura, ¿por qué la sociedad hoy coquetea con la muerte? Porque ya no tiene una idea clara de Dios…, ojalá y los que somos cristianos, el día de hoy podamos recuperar esta sabia de la vida y nos de amor”, señaló.

Mientras la homilía se desarrollaba, al interior del Cementerio de Santa Lucía, familias, hijos, padres, hermanos, caminaban entre el mausoleo para ubicar el lugar de descanso del familiar o amigo que le tocó partir. Con arreglos florales, veladoras, agua bendita, cruces y rosarios, se acercaban a la tumba arreglarla y limpiarla, y ofrecer una oración o rosario por el alma del ser querido.

En el ambiente se respira el aire con el olor a incienso, se siente la confusión de sentimientos que embarga a la gente, hay quienes llevan resignación y a otros la pena aún los atormenta.

Tal es el caso de la señora Rosa Novelo Torres, quien se encontraba en los nichos de quienes fueran su esposo, hijo, madre y padre. Con la voz entre cortada, compartió que esta tradición no se olvida; ella desde hace 20 años la realiza, porque la acción y el recuerdo “en el corazón se lleva”.

Entre las curiosidades que se pueden encontrar en un cementerio, está un altar ubicado sobre la lápida de la familia Lezama Antonio, originaria de Tehuacán, Puebla. El hijo, Jorge Lezama Antonio, visita a su madre Celerina Antonio Martínez, su hermana Gudelia Lezama Antonio, su hermano Arturo Lezama Antonio y su sobrino Raúl Lezama Camal.

Como su costumbre enmarca, desde hace 5 años colocan canastas llenas de pan y dulces para los adultos hombres, tenates para las mujeres y morralitos para los niños. Las flores de cempasúchil son un regalo para su madre y hermana, a su hermano un ramo variado; pero para a el sobrino flores blancas que simboliza la muerte de un pequeño.

Este acto, “es algo muy especial para nosotros”, expresó Jorge Lezama.

Entrando en funciones el 30 de octubre de 1820, siendo el mausoleo más grande y antiguo de la capital, el Cementerio de San Román también recibió a cientos de campechanos durante todo el día. Venteros de agua, flores, veladoras, imágenes, dulces, se ubicaron en la puerta del campo santo para ofrecer los artículos que adornarían las tumbas.

Conocido por tener criptas de la gente de más alto nivel socioeconómico de los años antiguos, hoy en día, resguarda los restos sin distingo de clase social, únicamente es un lugar de descanso.

Ahí se encontraba Ingrid Can Balan, quien durante 15 años asiste al Cementerio; primero, con su abuela y después con su madre; esto para “recordar a las personas, familiares y amigos que ya se fueron, y más que nada, para no olvidarlos, es una tradición que se hace de generación en generación y es para no perderla”.

Por su parte, la señora Leonarda Solís acudió a visitar a su esposo y familia como lo hace desde hace 29 años. Dijo que esta acción se hace para no olvidar a los muertos; y es que en este 2 noviembre “no siento alegría, porque aquella persona se fue y ya no va a regresar nunca más, no la vamos a ver”.

Pasadas las 4 de la tarde, en el mismo lugar, fue momento de la homilía por el obispo de Campeche, José Francisco González González, quien portaba la casulla blanca, y la sotana color morado que es símbolo de humildad y penitencia ante el duelo que se tiene durante estas fechas.

Acorde a la ocasión y después de la lectura del evangelio, se procedió a dar el mensaje para los ahí presentes. El obispo fue claro en señalar que Dios no quiere la muerte definitiva, sino que esta es un paso para la transformación para una vida distinta; porque cuando nosotros amamos a los demás, de alguna manera, en al amor bueno y sincero, purificado de todo egoísmo, ya estamos deseando la vida eterna.

El llamado fue claro, hay que hacer una reflexión en vida de los actos realizados, y de no sentirse correctos, enmendar el camino para que antes de morir se hagan obras de amor o misericordia. Ver por el hambriento, el sediento, por el enfermo.

“El que no ama, es un homicida, Dios no quiere que lleguemos a la muerte definitiva, quiere que vivamos, y vamos a vivir en la manera que aprendamos a amar”

Buscar sentido a esta tradición no es difícil, expresó el obispo, puesto que celebrar a los difuntos debe servir para recordar que la vida es frágil, que se está hecho de barro, se viven pocos años en el arco de la vida biológica, y en esos años, se debe preparar la vida definitiva, buscar una vida que lleve al encuentro con Dios en su casa celestial.