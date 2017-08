Campeche, entidad modelo y referente en seguridad, reconoce Peña Nieto

Presidente Enrique Peña Nieto, le cumple a Campeche

Campeche es una entidad modelo y referente nacional en materia de seguridad, reconoció el Presidente Enrique Peña Nieto, tras develar junto con el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, la placa inaugural del megadrenaje de la ciudad y anunciar que en marzo de 2018 será inaugurado el acueducto Hobomó-Campeche, que a la fecha registra un avance del 88 por ciento. Ambas obras representan en su conjunto, una inversión de más de mil 300 millones de pesos.

En tanto, el mandatario campechano, aseveró que Peña Nieto es el Presidente que le ha cumplido a los campechanos y quien más ha apoyado a la entidad para su transformación, ya que con la entrega del drenaje se da cumplimiento al compromiso presidencial CG-065; está en marcha la construcción del nuevo puente de La Unidad, obra que prometieron las dos anteriores administraciones federales y no cumplieron, y en los dos primeros años de la administración estatal, en obras de infraestructura, inversión y programas sociales, el gobierno federal le ha aportado a la entidad 17 mil 243 millones de pesos, más del doble de lo recibido en los 12 años de las gestiones panistas.

Moreno Cárdenas, precisó que la entrega del megadrenaje representa el cumplimiento del compromiso presidencial en materia de acueductos y drenaje. “Fue una obra no fácil de realizar, porque no se veía; pero hoy para Campeche es la obra pluvial más importante de los últimos 50 años”, remarcó.

Al reconocer el respaldo del Presidente para que la entidad se modernice y transforme, enumeró una serie de grandes obras que se edificarán, como la nueva y moderna avenida costera en la que se invertirán más de 150 millones de pesos; la nueva unidad deportiva que tendrá un costo similar; el arranque de la primera etapa de 100 autobuses de transporte escolar gratuito en la que se destinarán más de 300 millones de pesos, y la entrega, a finales de este año, de más de 20 mil computablets para jóvenes estudiantes.

Asimismo, significó que luego de que las dos administraciones federales anteriores incumplieron el compromiso de construir el nuevo puente de La Unidad, el Presidente Peña Nieto es quien le ha cumplido a Campeche, pues la construcción de esa magna estructura avanza a buen ritmo y en octubre de 2018 será inaugurada con un costo de más de mil 500 millones de pesos.

Igualmente, mencionó que con el apoyo cien por ciento federal, mediante la inversión de más de 100 millones de pesos, próximamente iniciará la construcción de la Ciudad de la Mujer, e indicó que luego de siete años de que permaneció cerrado, este día se inaugura el nuevo teatro de la ciudad “Francisco de Paula Toro”, cuya rehabilitación integral fue posible con la aportación total del gobierno federal.

El mandatario campechano solicitó al Presidente de México su respaldo para a través de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), se agilicen las gestiones que se han iniciado para que los pescadores campechanos reciban los subsidios de combustible.

Igualmente, reafirmó que el tema de la seguridad de los ciudadanos compete a los gobernadores, pues independientemente del apoyo federal que se reciba, se debe asumir la responsabilidad de proteger el patrimonio y la integridad física de las familias.

En el Centro de Convenciones “Campeche XXI”, el mandatario nacional aseguró que con la reforma energética, Campeche no perderá su evidente vocación petrolera. “Si bien ha decaído la producción, ésta volverá a repuntar y promete depararle más empleo y riqueza económica”, agregó.

Peña Nieto, dijo que Campeche en el rubro de seguridad, ha logrado revertir escenarios que no eran críticos ni graves, y mantenido condiciones duraderas y estables por mucho tiempo.

Precisó que tenía una tasa promedio, en términos de seguridad, pero las ha mejorado al grado que es el estado más seguro en el país, condición que lo convierte en un gran referente por sus logros y avances.

“Quiero reconocer lo que ha expresado el Gobernador, la tarea por la seguridad para nuestra sociedad nos convoca a todos los órganos de gobierno, no recae en un solo nivel, no es tarea solamente del gobierno federal, que no la evade, la asume plenamente; pero tenemos que estar trabajando en equipo y en un solo frente con las autoridades locales, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales”, señaló.

El Presidente de México remarcó que es importante que los gobiernos estatales estén resueltos a invertir más en esa asignatura y no esperar que el gobierno federal le transfiera recursos o pueda tener el apoyo que va de forma subsidiaria en la presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal, sino deben hacer esfuerzos propios para modernizar la capacidad de sus instituciones de seguridad.

“Eso está ocurriendo en Campeche. Lo felicito señor Gobernador y espero que la buena función que su gobierno ha hecho en materia de seguridad se multiplique a otras entidades, y sea modelo de referencia para otros Estados de la República”, citó Peña Nieto ante cerca de dos mil invitados, entre autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de diversos sectores de la sociedad.

Sobre la construcción del megadrenaje, comentó que es relevante para evitar las enormes molestias, problemas y pérdidas del patrimonio de las familias de Campeche.

Enfatizó que su compromiso como candidato fue construir el sistema pluvial, para que el agua drene con mayor rapidez y se evite que las calles permanezcan anegadas durante varios días, al tiempo que aclaró que si bien las lluvias son intensas, éstas pueden rebasar la capacidad de los drenajes y sería inevitable una inundación, por lo que consideró necesario asegurar que estén en óptimas condiciones y llamó a la sociedad a evitar tirar basura.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, significó que la entrega de este compromiso presidencial se extenderá con otras etapas para atender a otras colonias de la ciudad, al tiempo que recalcó que este tipo de obras es fundamental para la sociedad, pero para que funcione de manera óptima es importante evitar tirar basura, pues cualquier tipo de infraestructura hidráulica es incapaz de funcionar adecuadamente e incluso, dejar de operar, al acumularse cantidades importantes de desechos.

Luis Olivera Valladares, vecino del fraccionamiento Valle del Sol desde hace 26 años, relató que durante todo ese tiempo vieron con preocupación la llegada de la temporada de lluvias, porque se ponía en riesgo su patrimonio y la integridad de las familias, y de manera particular, rememoró, que fue en el 2002 cuando el huracán Isidoro impactó a la entidad y fueron severamente afectadas sus pertenencias.

Ante ello, agradeció al Presidente Peña Nieto que haya asumido, con profundo sentido humanista, el compromiso de dotar a la ciudad con drenaje pluvial. “Se pensó que era una promesa más de campaña, pero debo reconocer que el Presidente es un hombre de palabra, que no sólo era bueno prometiendo, sino que era mejor cumpliéndole a los campechanos”, señaló.

Durante el evento, se transmitió un video donde se recordó que cuando era candidato, el ahora Presidente Peña Nieto se comprometió a la modernización de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado para mitigar el riesgo de inundaciones en la ciudad y garantizar seguridad a sus habitantes, a través del compromiso CG-065, que contemplaba la construcción de un

megadrenaje pluvial compuesto por seis sistemas para captar, conducir y desalojar el agua, a través de más de 19.5 kilómetros de longitud, construido a base de cajones rectangulares de 3 a 5 metros.

La obra está integrada por los siguientes sistemas: zona Centro que recorre la avenida Maestros Campechanos y Central; Patricio Trueba, que recorre desde la carretera Champotón-Mérida y la avenida Luis Donaldo Colosio; Lázaro Cárdenas, desde el antiguo camino a Chiná hasta la avenida Luis Donaldo Colosio; Presidentes de México, recorre la antigua carretera Campeche-Mérida hasta la avenida Copilco; colector Universidad, construido sobre la avenida Agustín Melgar, y la avenida López Mateos pasa desde la calle Allende hasta Montecristo.

El megadrenaje que beneficia directamente a más de 120 mil habitantes de 28 colonias de la ciudad, permitirá desalojar hasta 80 metros cúbicos de agua por segundo, lo que equivale a llenar el estadio Azteca en seis horas.

El compromiso de gobierno incluye la modernización de los sistemas de agua potable de la ciudad, con una nueva fuente de abastecimiento integrada por 15 pozos y el acueducto Hobomó-Campeche de una longitud de 26 kilómetros y con capacidad de producir 500 litros por segundo. La obra que tendrá una inversión total de 435 millones de pesos, presenta un 88 por ciento de avance en su construcción y estará listo en marzo de 2018, lo que permitirá garantizar el abasto de agua en forma continua durante los próximos 50 años.

Peña Nieto y Moreno Cárdenas estuvieron acompañados de los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán; de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, y de Cultura, María Cristina García Cepeda, así como de exgobernadores, senadores, diputados federales y estatales, funcionarios de los tres niveles de gobierno y sociedad civil.