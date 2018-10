Campeche F.C., ni en casa puede ganar; empató

Campeche F.C. no levanta en esta campaña 2018-2019 del Torneo de Fútbol de la Liga de la TDP, al dejar ir en casa dos puntos al empatar a 1 tanto en el tiempo reglamentario ante los Cocodrilos de Tabasco y luego perder en penales el punto extra, punto con el que llega a cuatro en lo que van siete jornadas de esta competencia, partido que se jugó en la cancha Kin Ha.

La gente que dirige Martín Casas no levanta y ya son siete jornadas en el que este equipo suma apenas cuatro puntos de 21 disputados, lo que habla de su pésima campaña luego de cambiar de dirección técnica en esta campaña, entrenador que llegó de Guadalajara, con muchas ganas de hacer de la escuadra campechana una escuadra peleadora y protagonista, pero no logró seleccionar a los mejores hombres, dejándose llevar por lo que creyó lo mejor.

Campeche F.C. se encuentra en un serio aprieto, ya se comentó a través de un boletín del mismo club, la indisciplina de varios jugadores que no llegan a entrenar, por lo que según los encargados de la dirección técnica no rinden lo que se espera de estos, por lo que no sabemos en sí, que ocurre en el seno de esta organización que algo deberá de hacer para enderezar el rumbo, mientras tanto son los fieles guardianes del sótano.