Logran campechanos 14 medallas en O. de Atletismo

Arrancó la Etapa Regional de la Olimpiada de Atletismo en Chiapas, donde Campeche ganó 17 preseas en el primer día de competencias

Con un total de 17 medallas divididas en 5 oros, 8 platas y 4 bronces arrancó la participación de Campeche en el primer día de la etapa regional de Atletismo en Tuxla Gutiérrez, Chiapas.

Los metales dorados llegaron cortesía de Merari Castillo en los 100 metros planos; en los100 mts sub 23, Luis López Pérez; en los 10,000 mts sub 23, Miguel Oropeza; en lanzamiento de jabalina sub 20, Ángel Montes de Oca; además de un excelente relevo 4×100, donde Fátima del ángel, Sofía Alejandre, Natasha Ortiz y Paola velazquez se llevaron el primer lugar con tiempo de 51.49.

Las preseas de plata llegaron en salto de longitud sub 23 con Rubén Gaspar Chan; en lanzamiento de Bala sub 18 con Gerardo Ávila; en lanzamiento de Bala sub 16 con Samantha Montenegro; en lanzamiento de Disco sub 23 con Esmeralda Narváez; en los 400 mts sub 23 cortesía de Alejandro Ballina; en los 100 mts sub 16 por conducto de Fátima de la Cruz; en salto de longitud sub 20 por medio de Fátima Santander; y en los 2000 metros sub 16 con Loumara Flores.

Así mismo, las medallas de bronce las ganaron, Daniel González en los 10,000 metros; Adriana Pech Canul en lanzamiento de martillo sub 18; Valeria Martínez Sosa en los 1500 metros sub 20; y Manuel Domínguez de la misma categoría en la rama varonil.

El día de mañana continuarán las pruebas de 200 metros planos, 100 metros con vallas y lanzamientos de disco sub 18, donde Campeche tiene grandes de posibilidades para clasificar a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 que se desarrollará en el Estado de Chihuahua.