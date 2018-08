Campeche, libre de brucelosis: Reyes

A través de la campaña permanente contra la brucelosis bovina, donde se llevaron acciones importantes de vacunación en todo el Estado, sobre todo en el municipio de Palizada, se garantiza el consumo de carne y leche, ya que hasta la fecha se mantiene un estatus de erradicación, así lo informó el subdelegado agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Miguel Ángel Reyes Chávez.

“No hay riesgo de brucelosis en estos momentos, todas las zonas están en permanente campaña de erradicación, tenemos la zona prácticamente libre y muy remota, sin embargo, es conveniente que la leche se hierva antes de consumirse”, puntualizó.

De la misma forma, enfatizó que de manera general, el sector agropecuario se encuentra en las mejores condiciones, tanto en el campo y en la ganadería, donde particularmente, a pesar de no ser un buen año en la siembra, en estos momentos se ha destinado las siembras de soya o sorgo.

Mientras tanto, la ganadería no se ha visto afectada por la sequía o intensas lluvias, sin embargo, se encuentra en monitoreo diario. “En la parte ganadera no hemos visto algún efecto catastrófico, ahorita el campo es verde, la condición del ganado es la normal, no hay afectaciones o situación que nos llame la atención”.

En ese sentido, ante la petición del sector ganadero de obtener un seguro catastrófico, mencionó que se está ejecutando el Programa de Fomento Ganadero (Progan), que es un seguro catastrófico para beneficiar a los productores de todo el país.