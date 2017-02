Campeche necesita el compromiso y respaldo de todos: Gobernador AMC

now playing

Tras la propuesta presentada ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y que el Presidente Enrique Peña Nieto recibiera de buen ánimo, el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas confió en que no haya más aumentos en los combustibles, no sólo en el mes de febrero como se había anunciado, sino a lo largo del año.

En entrevista, el mandatario estatal enfatizó que con un ánimo de responsabilidad, de compromiso, sobre todo, para dejar clara la situación política y económica que es lo más importante, para que no le afecte en el bolsillo a los campechanos y a los mexicanos. Y estoy cierto y seguro que fue una propuesta que recibió bien el Presidente de la República, y que es un compromiso de apoyar.

Puntualizó que el día de mañana (hoy) los anuncios que se hagan en ese sentido, serán para bien, principalmente, dijo, porque entiende el enojo, la molestia y preocupación de los mexicanos en general por los incrementos a la gasolina.

Con relación a los resultados de los estudios del potencial energético del Estado, reveló que ha recibido a empresarios de Asia y de Europa, para concretar proyectos que beneficien al sector.

“Estamos trabajando fuerte, no me gusta hacer anuncios que no tengamos amarrados, pero prácticamente hemos recibido, hay mucho interés en la instalación de prácticamente refinerías en el Estado de Campeche”, comentó y añadió que más empresas están participando en las Rondas, y tienen presencia en la Sonda de Campeche.

Y que en el caso de Campeche, como también es Zona Económica Especial su gobierno le está invirtiendo a los puertos y la empresa Fieldwood Energy ya se instaló en el Puerto de Carmen, que no sólo brinda beneficios al sector energético sino también al turismo.

“Tuvimos ocupaciones como nunca, estamos trabajando fuerte, Campeche se está dando a conocer a nivel nacional; incluso ayer habían muchos turistas europeos y americanos, también en la marcha pacífica estaban, así que estamos muy contentos, estoy muy comprometido”, completó.

Moreno Cárdenas señaló que lo que necesita el Estado es el compromiso y respaldo de todos, “y en los próximos días haré anuncios muy importantes, iniciaremos obras de infraestructura que le van a cambiar el rostro a Campeche”.

AGENDA CONJUNTA DE APOYO A CONNACIONALES

Asimismo, dio a conocer que junto a gobernadores de otros estados fronterizos, establecerán en las próximas semanas, una agenda de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y los 50 consulados que hay en la Unión Americana para apoyar a connacionales que viven en Estados Unidos, y que se encuentran en riesgo por las políticas del presidente Donald Trump.

En entrevista, el mandatario estatal subrayó que a través de esas instancias, se podrá tener conocimiento de cualquier campechano que necesite apoyo o ayuda, además destacó que se realizarán giras de trabajo con los gobernadores fronterizos en los Estados Unidos, principalmente en aquellas ciudades donde existe una importante presencia de migrantes, como son Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Texas.

“Y habremos de trabajar juntos varios gobernadores, es un tema impulsado desde la Conago, que vamos a impulsar los gobernadores, y estaremos en la Unión Americana en reuniones de trabajo para apoyar a los migrantes mexicanos”, acotó.

Asimismo, señaló que muchos gobernadores, sobre todo los fronterizos, tienen casas de apoyo para nuestros connacionales, así como otros que han tenido presencia y una relación permanente con el trabajo de los migrantes mexicanos y la defensa de los derechos humanos, por lo que habrán de trabajar en conjunto y como parte de un acuerdo.

Por su parte, dijo, está trabajando fuerte en estrechar relaciones, como se pudo constatar en la reciente Reunión Binacional que se llevó a cabo en esta capital, y a la que acudieron empresarios de Luisiana, Texas, Boston y otros estados, donde el objetivo fue el intercambio comercial con los empresarios campechanos.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo estatal indicó que los migrantes que se encuentran en Estados Unidos, son de los municipios de Escárcega, Candelaria y Carmen, y aunque aún no se tiene la cifra de cuántos son con exactitud, la mayoría son de esos lugares por lo que, mencionó, se está afinando el itinerario de esa gira de trabajo con los demás gobernadores. “Estaremos trabajando fuerte y creo firmemente que lo hacemos con un enorme compromiso y con una enorme responsabilidad”, enfatizó.