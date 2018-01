Campeche se ha consolidado como la entidad más priista

Aprueban consejeros coalición con el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza

Siendo esta la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los 452 consejeros asistentes aprobaron la integración de una coalición a nivel local con los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; que la mitad de las candidaturas a diputaciones locales, alcaldías y presidencias de juntas municipales, se determinen por Convención de Delegados y la otra, a través de la Comisión para la Postulación de Candidaturas.

Los consejeros priistas también aprobaron la plataforma política que sostendrán los candidatos del partido durante la campaña electoral 2018. Esta plataforma se basa en cinco ejes: Oportunidades para todos; Economía fuerte y en desarrollo; Beneficios de nuestra riqueza; Ciudadanos con seguridad y confianza y; Gobierno a la altura del desafío.

La sesión fue encabezada por el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, en calidad de militante, quien expuso que la preferencia electoral del PRI en Campeche es del 44 por ciento, contra un 19 por ciento de PAN y un 18 por ciento de Morena, por lo que los campechanos simpatizan con el partido, “Campeche se ha consolidado como el Estado más priista. Y a nivel federal se está consolidado con un candidato fuerte, que en Campeche está arriba cinco puntos de sus adversarios, como AMLO y Ricardo Anaya”.

Asimismo, pidió a los priistas que sigan trabajando para que más gente conozca a Pepe Meade, “un ciudadano ejemplar, modesto, honorable, hombre de familia y de resultados, que sin duda conoce lo que México necesita para continuar su desarrollo y no sea truncado”, resaltando así la aprobación del acuerdo que autoriza al PRI consolidar una coalición con el PVEM y PANAL, “un acuerdo fundamental para ganar la confianza de los ciudadanos, triunfar en las elecciones y demostrar que el PRI sabe construir coaliciones con los partidos políticos y los ciudadanos”.

Por otro lado, el Gobernador destacó la aprobación del 50 por ciento de las candidaturas a diputaciones locales, alcaldías y presidencias de juntas municipales, a través del Método de Convención de Delegados y el otro 50 por ciento por la Comisión para la Postulación de Candidatos, “para cuidar la paridad, la participación de mujeres y jóvenes”.

Continuó explicando que como partido están listos para ir por la victoria en el 2018, los triunfos se consiguen voto a voto, por eso hay que convencer a los ciudadanos de las propuestas de nuestros candidatos, porque ganaremos un mejor futuro para los campechanos y todos los mexicanos.

Indicó que el gran reto del PRI es ganar las elecciones presidenciales del 2018 porque si no triunfa, el futuro de México está en gran riesgo con una coalición de intolerantes de izquierda y políticos trasnochados, mismos que todas las mañanas se desayunan de rencor y de odio hacia todo lo bueno que tiene el país, por lo que los ciudadanos deben saberlo y deben darle la espalda a su rencor”.

“Su rencor es tan grande que cuando el PRI ha perdido, lo que primero que hacen es correr a los priistas, servidores públicos que han trabajado 15, 20 y 30 años, gente que legítimamente tiene derechos políticos como cualquier ciudadano, hay que saber que cuando otras opciones políticas ganan el gobierno, despiden a los priistas, no por su capacidad si no por su militancia, eso no lo podemos permitir”, afirmó.

Aseguró que los otros candidatos presidenciales no saben ni lo que ofrecen o saben que tienen claro que no ofrecen nada; ocurrencias, propuestas al vacío, irresponsabilidad y falta de compromiso y seriedad con el pueblo mexicano; uno de ellos, el del supuesto Frente, en un cuarto de hora quiere ser Presidente, sin tener trayectoria ni ideas, el otro, el candidato eterno, el perdedor eterno, tiene un hambre demencial pues sabe que no ofrece nada y que sería un grave error que llegara a la Presidencia de México, “Estas elecciones no son una ruleta rusa, sino la oportunidad de cancelar, de una vez por todas, la puerta que nos puede llevar al abismo”, subrayó.

La sesión fue clausurada por la secretaria general del CDE del PRI, Fabiola Zavala Díaz, a quien cedió el honor el presidente estatal priista, Ernesto Castillo Rosado. Dio fe de los acuerdos tomados en esta reunión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, la notaria pública Mercedes Espínola Toraya.