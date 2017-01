Canacintra apoya propuestas del Gobernador Moreno Cárdenas

now playing

Las medidas que presentó el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en la reducción del financiamiento de los partidos políticos y otras organizaciones, la Cámara de la Industria y de la Transformación (Canacintra), las aceptamos y apoyamos totalmente, esperando que tengamos la oportunidad de alguna comisión para que esto se cumpla, así lo resaltó su presidente en Campeche, Sergio Pérez Barrera.

“El Gobernador lo ha anunciado y lo hemos recibido con total apoyo, esperamos que en el transcurso de los días conozcamos más a fondo las propuestas que definitivamente el sector privado y Canacintra, apoyaremos la decisión, y tengamos la oportunidad de alguna comisión para que se cumpla (…), porque nosotros como ciudadanos debemos vigilar que se cumplan”, expresó.

Asimismo, reconoció que el Gobernador Moreno Cárdenas, desde el inicio de su administración ha demostrado tener disponibilidad por hacer las cosas bien y la propuesta de ajustes, es muestra de que trabaja en beneficio de los campechanos.

En cuanto a la firma de acuerdo por la estabilidad económica del país, los empresarios pertenecientes a la Canacintra están de acuerdo pero no totalmente, ya que no hay una justificación para absorber parte del incremento en los energéticos y sólo que se manejen cautelosamente.

“No estamos totalmente de acuerdo, porque no hay un justificante para hacer un decremento o absorber parte de ese incremento en los energéticos, llámese combustibles y energía eléctrica, lo que están planteando es que seamos muy cautelosos en ese porcentaje que vamos usar, yo creo que al traer los insumos de otras parte del país y de Campeche cuesta un flete y los transportistas van a tener a subir las tarifas porque se incrementó el precio de diesel, entonces es una cadenita que va repercutiendo pero vamos a tener cuidado que sea lo menos posible”, argumentó.

Sin embargo, ante la negativa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sus argumentos no fueron válidos, ya que sólo decidieron no firmar sin dar un justificante real. “La explicación que dio fue porque según lo entregaron improvisadamente, desde mi punto de vista no fue algo válido”.