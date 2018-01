Candidaturas del PRI, con base en estudios demoscópicos: AMC

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas respetará la decisión de sus colaboradores en caso de aspirar a un cargo de elección popular

Tras reconocer el trabajo comprometido de sus colaboradores, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas señaló que si algún integrante de su gabinete tiene aspiraciones para ocupar un cargo de elección popular, será respetuoso de sus proyectos personales y de la decisión que tome su partido al respecto.

“Si alguno de ellos tiene interés en algún proyecto político personal, de compromiso, de trabajo, como proyecto de vida, pues, bueno, yo siempre estaré para desearles lo mejor”, subrayó.

En entrevista, mencionó que este fin de semana podrían darse ya las definiciones en el PRI y quienes en su gabinete estarían dejando sus cargos, rumbo a las elecciones del 1 de julio.

Antes, reconoció en cada uno de ellos el trabajo, esfuerzo y dedicación que han puesto desde el primer día de su administración.

Y en cuanto a las definiciones en el PRI, al acercarse los tiempos electorales, comentó que las candidaturas se decidirán con base a estudios demoscópicos y en quienes resulten mejor posicionados. “Yo respetaré siempre las decisiones del partido”, enfatizó.

El mandatario estatal aprovechó para destacar que Campeche fue el primer Estado donde los tres órdenes de gobierno refrendaron su compromiso con la Fepade por el pleno respeto de las leyes electorales, a fin de tener claro qué puede y qué no hacer un servidor público.

Como gobernador, dijo, su postura será siempre la de garantizar la paz, armonía y tranquilidad durante el proceso electoral.

-Y lo digo como es, ningún programa federal, estatal o municipal, tiene nombre, tiene color o tiene partido; son recursos de los ciudadanos, se trabaja todos los días para ello y no permitiremos que ningún servidor público viole la ley. Y simplemente, si la viola enfrentará las consecuencias que la misma ley señale -acotó.

Reiteró que no permitirá que nadie haga uso indebido de los recursos públicos, y continuará con la aplicación de su política de cero tolerancia a la corrupción, a la impunidad y que prevalezca el estado de Derecho en Campeche.

Al ser cuestionado al reconocimiento en el plano nacional de Campeche en primer lugar por tener los policías más confiables del país, refirió que ello se debe a que están cumpliendo con la capacitación y certificación requerida, así como a la dedicación y esfuerzo que ponen en proteger, y garantizar la paz y seguridad de la gente.

Con relación a la cuarta etapa del megadrenaje, indicó que es una obra con una inversión importante que habrá de iniciar este año, y en la que estará gestionando recursos a través de la Capae y Conagua, con el respaldo y apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, con el objetivo de consolidar este proyecto.

Recalcó que el 2018 será un gran año para Campeche, en el que habrá de concluirse e inaugurar el Puente de la Unidad, así como la consolidación de otras obras fundamentales.

Cuestionado en torno a la polémica acusación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral en contra de la Secretaría de Hacienda, Moreno Cárdenas lamentó la posición electoral y falsedad qué hay en este asunto, ya que al igual que otras entidades, Campeche ha recibido el respaldo y apoyo de la Federación como nunca antes.

Subrayó que sin ese apoyo, el Estado no tendría la capacidad para realizar muchas obras después de los embates y de los temas difíciles con la caída de los precios y de la producción del petróleo.

“Lo que sí hay que decirle al gobernador Corrales, que está muy claro cómo tiene Chihuahua, en pésimas condiciones. Tiene los niveles de inseguridad más altos y pretenden crear cortinas de humo generando informaciones falsas, que la Secretaría de Hacienda ha salido a desmentir”.

Puntualizó que los mexicanos lo que quieren es trabajar en paz, trabajar en armonía, tener propuestas, tener proyecto y alguien que gobierne el país sin saltos al vacío, con un compromiso firme.

“Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en lo que queremos para nuestro Estado y nosotros necesitamos seguir contando con un Presidente amigo, un Presidente comprometido, un Presidente que respalde al Estado de Campeche para que a Campeche le vaya mejor”, concluyó.