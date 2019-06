Capacitan a más de 200 docentes en Sistema Braille

Brindarán un mejor servicio educativo a los niños con discapacidad auditiva y visual que asisten a las escuelas regulares

Al resaltar que Campeche es reconocido a nivel nacional por avances importantes en inclusión, la jefa del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación (Seduc), Manuela Pérez Pacheco, informó que actualmente, alrededor de 200 docentes de educación básica están siendo capacitados para que tengan conocimiento del sistema alternativo de comunicación Braille, y así puedan brindar un mejor servicio educativo a los niños con discapacidad auditiva y visual que asisten a las escuelas regulares.

En entrevista, explicó que primero han optado por la impartición de la lectoescritura del Braille y ahora se encuentran en la etapa del manejo numérico, con el apoyo de 50 maestros que ya dominan dicho sistema y están capacitando ahora a sus compañeros de escuelas regulares, ”los niños llegaban a la escuela, dominaban el Braille, pero el maestro de educación primaria o preescolar no lo conocía, entonces, el temor era que tenían actitudes que no eran correspondientes y no ayudaban en la inclusión”.

En ese sentido, mencionó que viajaría a la Ciudad de México para que sean evaluados a nivel nacional en la atención que tienen con los niños con discapacidad visual y auditiva, la cual es la última fase de validación y así puedan conocer cuáles son las principales barreras o condiciones que están obstaculizando la inclusión de estas personas.

“En Campeche siempre hemos estado trabajando en la capacitación para los docentes, tenemos niños débiles visuales, tenemos niños ciegos en escuelas regulares de primaria, secundaria y preescolar, hemos estado en la capacitación con los docentes para que ellos conozcan el sistema alternativo de comunicación que es el Braille, ya iniciamos y tenemos aproximadamente 185 a 200 maestros”, apuntó.

De igual manera, indicó que están trabajando en la capacitación de lenguaje de señas en coordinación con el Sistema DIF Estatal, ya que la prioridad de la Seduc no se trata de sólo integrar a los niños, sino de brindarles las condiciones necesarias, aunque es una población pequeña de aproximadamente 70 niños a diferencia de quienes tienes discapacidad intelectual, “pero el hecho de estar en una escuela regular se debe garantizar las condiciones necesarias, la capacitación a los docentes y la sensibilización para su atención”.