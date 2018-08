Captura ilegal de pulpo, mayor afectación de pescadores

Las afectaciones climatológicas no causan tanto daño al sector como lo hacen los buzos en las costas campechanas

Pescadores del muelle de Camino Real confirmaron que las precipitaciones pluviales registradas durante esta semana, no han afectado tanto la captura de pulpo como lo hacen los buzos y pescadores ilegales que continúan saqueando el producto de las costas campechanas, sin los permisos correspondientes para la explotación de dicha especie marina.

El pescador Gonzalo Tuz Rivera, confirmó que, hasta el momento, las afectaciones por las inclemencias meteorológicas no rebasan los problemas que genera la presencia de una cantidad considerable de buzos en las costas campechanas.

Recordó que la Secretaria de Pesca y Acuacultura (Sepesca) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), deberían ser más estrictos, pues es lamentable que sigan saliendo de seis a ocho buzos por embarcación a capturar el molusco, lo cual afecta de manera directa el volumen que capturan de los pescadores con las técnicas permitidas por la ley.

En el tema de las afectaciones por las condiciones climatológicas, señaló que se han visto algunos afectados, no en la captura de pulpo, pero si en la mar, por lo que tienen que llegar temprano porque apenas el viento y los chubascos peguen, afectan la mar, y cuando llueve hay que buscar refugio.

Por su parte, Virgilio Pérez Chan, presidente de Pescadores en Defensa del Mar, reconoció que siguen las afectaciones en el volumen de captura, pero no por las malas condiciones climatológicas, sino por la presencia de buzos, esto al explicar que las lluvias caen por las tardes y existe un suficiente margen de tiempo para trabajar por las mañanas.

“Por las últimas lluvias registradas solo tenemos afectaciones ligeras en la corriente, donde si hay un poco de complicaciones al no ser buena para ayudarnos en la captura, pero el volumen se está defendiendo, pero sí hay afectaciones por la presencia de buzos”, reconoció.

Señaló que, en el tema del combate contra los buzos, las autoridades están trabajando, pero no es suficiente, pues no se dan abasto, o realmente, dijo, como no estamos en temporada de veda no es tiempo de poner castigos a los compañeros, señalando que si se les puede presionar porque no están haciendo lo legal.

Recordó que hay mucha inconformidad del sector pesquero porque no se están respetando las artes legales de pesca, pues muchos permisionarios del “7 de agosto” no lo respetan a pesar de que siempre se les pide que tengan mucha conciencia, pues los daños son contra el medio ambiente marítimo y con ello llegará el momento en el cual ya no haya producto.