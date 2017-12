Carece Lazarus de liderazgo para gobernar: Castillo Rosado

Los problemas en el zoológico de Ciudad del Carmen y la subsiguiente muerte de animales en ese lugar, es sólo uno de los muchos que arrastra el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus en sus más de 24 meses de administración, subrayó el diputado Ernesto Castillo Rosado, al enumerar los yerros del edil con empresarios locales, taxistas, sindicalizados y otros más.

“Son varios los temas que tiene pendiente y demuestra la falta de administración y del mal gobierno del alcalde Pablo Gutiérrez y ya dependerá de él tomar una decisión respecto del zoológico”, puntualizó.

En entrevista, el también dirigente estatal del PRI, reconoció que si bien la desatención que existe en el Centro de Convivencia Infantil y Zoológico en Ciudad del Carmen, puede deberse a la falta de recursos, como ocurrió en su momento en el Centro Ecológico de Campeche, tampoco es un problema que pueda evadir Gutiérrez Lazarus.

Recalcó que si no podía hacerse cargo del Zoológico debió pedir el apoyo de las autoridades estatales o federales competentes, no dejar que los animales sufrieran desnutrición y vieran deteriorada su salud por falta de atención o desinterés, y hasta la muerte de un felino y una jirafa en esas instalaciones que presentan condiciones insalubres o no son las adecuadas.

Refirió que cuando tuvo la oportunidad de ser regidor en la pasada administración municipal, el Ayuntamiento de Campeche no contaba con los recursos suficientes para mantener el Centro Ecológico, y no existía una reglamentación por parte de las autoridades federales, pero, se solicitó el apoyo para atender ese tema.

No obstante, agregó que la Comuna debe priorizar recursos y si no está en condiciones de seguir manteniéndolo, debe trabajar en conjunto con las autoridades estatales y federales, por lo que implica el cuidado animal.

¿Debe el alcalde pedir ayuda y no seguir evadiendo sus responsabilidades?, se cuestionó.

-Más vale que como bien dicen hacer un llamado y una solicitud para que intervengan las autoridades federales y estatales. Pero, también es una cuestión de falta de liderazgo, es un tema de visión y no cumplir sus compromisos con la ciudadanía y con todas las asociaciones y grupos civiles pro defensa de los derechos de los animales.