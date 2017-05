Carece Zapata Bello de sensibilidad política para gobernar: Estrada C.

Los actores políticos de todos los niveles de gobierno, debemos tener visión política y respetar la libertad de expresión, que por ley tienen los comunicadores mexicanos, quienes siempre han jugado un papel importante dentro del contexto político, económico y social de México. Como funcionarios públicos no debemos ser autoritarios, represivos o violentos, como el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, quien ordenó golpear y amenazar a un grupo de periodistas campechanos, señaló Pedro Estrada Córdoba, dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MOCI) en Campeche.

-Ningún gobernante tiene el derecho a oponerse a un medio de comunicación, así sea que exprese ideas contrarias al mandatario, por ello, MOCI reprueba la acción represiva, violenta y autoritaria en contra de los comunicadores campechanos, retenidos por elementos de la fuerza pública en Yucatán, quienes obedecieron órdenes del mandatario Rolando Zapata Bello –subrayó.

Estrada Córdoba dijo que no toda la crítica es constructiva, hay crítica que agrede, sin embargo, como funcionarios tenemos que ceder ante el derecho a la libertad de expresión que ejercen los medios de comunicación. El pueblo yucateco no debe dejarse gobernar por personas sin corazón, deshonestos, sin inteligencia y sensibilidad política y social para gobernar un estado.

Los mexicanos ya demostraron en las pasadas elecciones que ya no va por el color del partido, se enfoca más en la persona, en sus propuestas, sin embargo, la actitud demostrada por Rolando Zapata Bello ante sus representados deja mucho que desear, la soberbia lo ha cegado, el poder hizo que perdiera el piso y hoy día no muestra respeto por su pueblo. En el proceso electoral que se avecina, la ciudadanía emitirá su voto de castigo en contra del partido que representa Zapata Bello, ya que no ha demostrado ser un buen gobernante al no cumplir las promesas de campaña y olvidándose de los diferentes sectores económicos del Estado.