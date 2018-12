Reconocen diputados, liderazgo de Moreno Cárdenas

El mandatario estatal tiene conocimiento de los temas nacionales, y la suma de todos los demás gobernadores para elegirlo como presidente de la Conago

Conseguir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no es sencillo y eso significa que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas tiene no solo la aprobación, sino también la presencia para presidirla y por eso estamos muy contentos, lo felicitamos, manifestó el diputado Ramón Méndez Lanz.

En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, enfatizó que el mandatario estatal tiene conocimiento de los temas nacionales, y la suma de todos los demás gobernadores para elegirlo.

-¿Qué esperamos con esta posición que hoy el Gobernador tiene con este nombramiento en la Conago?, es precisamente para poder no solamente en el contexto nacional colaborar, participar, con propuestas que estén conduciendo a un mejor desarrollo en el país, sino también en lo particular al Estado de Campeche. ¿Por qué?, porque la participación de Campeche, participación directa que él tendría con los que hoy están en la administración pública federal, pues permite tener un diálogo más directo, más continuo, precisar muy bien de los temas torales que hay en el Estado, y esto estamos seguros que se va a traducir en un beneficio para todos los campechanos -abundó.

Por otra parte, significó la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Campeche, la primera como jefe del Ejecutivo, desde que asumió el cargo el pasado 1 de diciembre, y confió en que además del anuncio para perforar nuevos pozos petroleros dé a conocer más cosas buenas para el Estado.

-Estamos seguros de que vendrá algún beneficio, pero de todas maneras encabezados por el Gobernador y con todo el equipo que está aquí, con todos los ciudadanos, estaremos encabezando igual que a Campeche se le siga haciendo justicia, y más que en sexenios anteriores -señaló.

A pregunta expresa, el diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que en el Congreso del Estado se presenta un listado de cerca de 800 empresas en el que se realiza un filtro de las que desean participar como proveedores, “su objeto social se los puede permitir, y cuando prestan el servicio si lo hacen adecuadamente se continúa, pero en caso contrario cuando se detecta algo se para y se deja de contratar a la empresa”.

En su caso, enfatizó tiene un prestigio ganado a pulso en una trayectoria profesional de 30 años, y de las acusaciones que han hecho los panistas, recalcó que quien define si una empresa va bien o va mal es el SAT, no el Congreso.

Señaló que de su parte es un asunto que da por terminado, ya que a final de cuentas es el Órgano de Control Interno que está en el Congreso del Estado el que determine si una factura o un proveedor no cumplió con lo establecido.

-En estos tres años que llevamos el IMCO nos calificó como el Congreso dispuesto a mostrar los datos que traía a través de Transparencia, y señalarles que si el Congreso tuviera algo que ocultar no estaría ocupando este primer lugar en el IMCO, y eso es algo que quiero resaltar y quiero insistir, en que seguiremos trabajando contra la corrupción, trabajando para que todos estén trabajando, en el caso de las empresas correctamente, y actualmente se va seguir revisando a fondo el tema de las empresas para no incurrir, o prever si es posible con antelación, porque no lo sabemos hasta que lo notifica la Secretaría de Hacienda -finalizó.