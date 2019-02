Carmen no recuperará los años de bonanza: SD

Aunque la llegada de las oficinas de Pemex a Carmen traerá grandes beneficios, y ya puede constatarse que poco a poco se está levantando la obra de infraestructura, la diputada María Sierra Damián reconoció que la Isla no vivirá épocas de bonanza como antaño.

En entrevista, subrayó que como nunca antes en su experiencia había podido palpar la situación de pobreza en la que viven muchos carmelitas, aunado a los hechos delictivos que se viven, principalmente, robos e inseguridad.

La legisladora de Morena, señaló, además, que la situación económica ha pegado en los bolsillos de todos, hasta en los prestadores de servicios y profesionistas. Y como doctora, mencionó, ha disminuido el número de consultas.

Confió en que al darle un nuevo impulso a la actividad petrolera con el proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carmen alcance cuando menos una estabilidad que permita a su gente mejorar un poco su calidad de vida.

“En Puerto Real ya puede verse la construcción de varios patios nuevos, sentimos que se está reactivando la actividad, pero, también debemos estar conscientes de que no veremos el movimiento como en los buenos momentos de Carmen en 1976 cuando empezó el auge petrolero”, enfatizó.

Recordó que la vida en Carmen es muy cara, sobre todo, el uso de energía eléctrica que está sobre pagada y aunque en la peor crisis que atravesaron los carmelitas hubo mucho desempleo, actualmente la situación está cambiando y empresas que se habían visto en la necesidad de hacer recorte de personal, ya empezaron a contratar gente.

Finalmente, Sierra Damián recalcó que el Gobierno Federal está poco a poco cumpliendo sus compromisos y Campeche no será la excepción.

