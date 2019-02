Carrasco solo divide al PRD

El presidente del Consejo Estatal del PRD, Manuel Santos Cuituny, destacó que sí hay nombres y propuestas para integrar al órgano colegiado que dirigirá al menos, al partido hasta el mes de marzo cuando tienen asamblea nacional y se tomen decisiones que podrían cambiar el curso del partido a nivel nacional; sin embargo, aseveró que es necesario que, por el momento, todos se dediquen a sumar y proponer, no a criticar tal como le urge a Pedro Carrasco.

“Hay quienes quieren un Campeche mejor y desde el PRD lo empezaremos a hacer, quienes sólo están criticando y no proponen, son los que quieren ser tomados en cuenta mediante la vieja usanza política”, expresiones del ex candidato a diputado federal y actual presidente del Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien aseguró buscará estar en el órgano colegiado no por interés personal, sino por el de los militantes que aún creen en el Partido.

En entrevista, dijo que no se prestará al juego de Pedro Carrasco, quien lo anotó en una lista de cinco nombres y el cual aseguró quieren lo peor para el partido, por ello opinó que quien quiera estar dentro de ese órgano colegiado debe estar abierto a críticas y a propuestas, pues han criticado que no hay apertura y es la oportunidad para que se escuche lo que se requiere de todos los militantes.

Agregó que por su parte estará encantado de formar parte de dicho órgano, el cual debe componerse por hombres y mujeres de acuerdo a la paridad de género que se ha buscado en todo instituto político, o más bien en la función pública, por ello, no solo es mencionar por mencionar o hacer un crítica para que sea tomado en cuenta, sino que es necesario que haya un conceso para elegir a lo mejor del partido, a la experiencia y, sobre todo, que aporte nuevas ideas que permitan mejorar primero como instituto político y luego para su militantes y ciudadanos.

“La gente que estamos interesados en el PRD necesita tener competencia y presencia en el 2021, no vamos a permitir que haya imposiciones, pues eso solo traería más problemas de los que ya tenemos, debemos estar por completo de acuerdo no solo para que todos estén contentos, sino para cosechar beneficios y frutos más adelante, pues claro que nos interesa recuperar poder político y económico, esto no lo lograremos si seguimos dividiendo tal como lo quiere hacer Carrasco y como lo intentaron otros militantes con anterioridad, por ello la invitación a Pedro es que se sume y proponga, no que primero lance la piedra y luego quiera sentarse a negociar algo que nunca tuvo”, precisó.