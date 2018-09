No tiene caso que regrese suplente de Morena: LBR

Durante la Asamblea, por mayoría de votos, se dictaminó no llamarlo para que se reintegre

No tiene caso que el suplente de Morena regrese a la LXII Legislatura; de acuerdo a la Ley, se manda llamar a los suplentes cuando está en riesgo el quórum, explicó la diputada Laura Baqueiro Ramos, presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

Entrevistada al término de la Tercera Sesión Extraordinaria del tercer periodo del tercer periodo constitucional, en la que la se sometió a consideración del Pleno la solicitud de Sánchez Barrientos para reintegrarse como suplente del ahora diputado federal de Morena, Carlos Martínez Aké, que por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) el Congreso tenía un plazo de tres días para su resolución.

-Así es. Bueno, como ustedes ya lo vieron hoy, se sometió aquí en la Asamblea y que por mayoría se dictaminó de que no regrese, que no tiene caso según; primero, antes que nada, por ley, porque en el Artículo 54 de la Constitución nos marca, por qué debemos llamar a los suplentes, en lo cual marca que, si se pone en riesgo el quórum, por supuesto que somos 34 y no hay esa situación. Y segundo, pues ya estamos al final de esta Legislatura y estamos en periodo de sesiones permanentes más que nada -puntualizó.

Asimismo, subrayó que de ninguna manera se vulneran sus derechos políticos ni como ciudadano. “Nos estamos apegando a lo que marca la ley y sobre todo a la Carta Magna, que es la norma suprema”, indicó.

Por último, mencionó que convocarán a una próxima sesión extraordinaria para terminar de desahogar el inventario legislativo lo más que se pueda, entre ellas, una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal, la Ley de Salud Mental, por citar algunas, y tocará a la siguiente Legislatura, hacer lo propio con la Ley de Asentamientos Humanos, que ya no les dará tiempo de dictaminar.